Mettons fin aux taux d'intérêt abusifs

Ici même au Canada, des institutions financières et des prêteurs sans scrupules réussissent à contourner le Code criminel en exigeant jusqu’à 600 % d’intérêt sur des prêts contractés par les moins nantis de la société.

Vous avez bien lu 600 %, soit 10 fois l’actuel taux d’intérêt de 60 % que l’on qualifie de « criminel »

C’est le député du NPD Peter Julian de New Westminster-Burnaby qui a dénoncé, le 14 décembre dernier, ces prêts abusifs lors de la présentation en première lecture du projet de loi C-213 : « Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel) ».

Recul de Trudeau-Freeland

Qu’a fait jusqu’à présent le gouvernement de Justin Trudeau pour contrer ces abus financiers ?

Contre toute attente, il a trouvé le moyen de reculer sur des démarches qu’il avait amorcées en 2021 pour contrer les taux d’intérêt abusifs.

Dans leur budget 2022, Justin Trudeau et sa ministre des Finances Chrystia Freeland ne disent pas un seul mot sur les « prêts à conditions abusives » et la révision à la baisse du taux d’intérêt qualifié de « criminel ».

Pourtant...

Lors du budget préélectoral d’avril 2021, le gouvernement de Justin Trudeau s’était engagé à intervenir contre les prêts abusifs.

« Afin de lutter contre les prêts à conditions abusives, disait-on dans le budget 2021 de Mme Freeland, le gouvernement du Canada lancera une consultation sur la diminution du taux criminel prévu dans le Code criminel du Canada, qui s’applique, entre autres, aux prêts échelonnés offerts par les sociétés de prêt sur salaire. »

Finalement, la « consultation » n’a pas eu lieu.

Et on se retrouve toujours aux prises avec un « taux criminel » qui s’élève officiellement à 60 %. Mais dans les faits, comme l’a dénoncé le député Julian, ce taux peut être largement surpassé avec de multiples échappatoires, et ce, en toute impunité pour les abuseurs financiers.

Projet de loi C-213

Quel but le député Peter Julian du NPD vise-t-il avec le projet de loi C-213 ?

« Ce projet de loi, a-t-il expliqué devant ses collègues à la Chambre des communes, abolirait les échappatoires qui permettent à des institutions financières et à des prêteurs sur salaire d’exiger des taux de 500 % ou de 600 % et réduirait de moitié le taux d’intérêt criminel actuellement permis dans le Code criminel.

« J’aimerais, a-t-il ajouté, donner un seul exemple parmi les nombreux qui existent. Une habitante de ma circonscription, que j’appellerai Lisa, a versé 13 000 $ d’intérêt pendant quelques années. Elle avait de la difficulté à payer son épicerie et son loyer à cause d’un prêt d’urgence de 700 $ et a été incapable de rembourser un seul dollar de capital pendant tout ce temps. »

Un taux criminel à 30 % ?

Ultimement, le projet de loi C-213 vise à rabaisser considérablement le niveau du taux d’intérêt que l’on qualifie de « criminel » dans le Code criminel. Au lieu de 60 %, le taux d’intérêt deviendrait « criminel » dès qu’il dépasse de 30 % le taux directeur de la Banque du Canada.

Si le projet de loi C-213 était en vigueur, c’est donc dire qu’aujourd’hui le « taux criminel » serait estimé à 32,5 % (30 % + 2,5 % de taux directeur). Ce qui reste élevé même par rapport aux 20 à 22 % d’intérêt que chargent les émetteurs de cartes de crédit.

En passant, beaucoup de consommateurs se font siphonner actuellement avec des frais d’intérêt allant de 34 à 45 %, et même plus avec les frais connexes.

Il est important de savoir que bon nombre de marchands au Canada (voitures usagées, ameublement, quincailleries, etc.) ont des ententes avec des institutions financières qui peuvent charger aux consommateurs des frais abusifs lorsqu’ils achètent à crédit.

Fait très important à noter, le nouveau taux d’intérêt criminel comprendrait : « L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios (frais d’intérêt sur découvert), commissions, frais d’assurance, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. »

Ainsi défini, cela empêcherait les malins prêteurs et institutions financières d’utiliser diverses échappatoires pour presser comme des citrons les emprunteurs.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. J’invite donc Justin Trudeau et sa ministre des Finances Chrystia Freeland à appuyer l’adoption au plus sacrant du projet de loi C-213.