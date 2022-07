NASCAR Xfinity: «Un top 10 était accessible»

Un arrêt brouillon de la part de son équipe au troisième et dernier segment a probablement coûté une place parmi les dix premiers ce samedi à Alex Labbé, lors de l’épreuve de la Série NASCAR Xfinity disputée sur le circuit routier d’Indianapolis.

C’est finalement au 12e rang que le pilote québécois a rallié l’arrivée, à quelque 30 secondes du vainqueur, l’Américain A.J. Allmendinger.

« On a commis trop d’erreurs qui se sont avérées néfastes en fin de compte, a raconté Labbé, en entrevue au Journal. C’est dommage, car un top 10 était accessible.

« On aurait souhaité un drapeau jaune avant la fin de la course, mais il n’est pas venu. Néanmoins, c’est un bon résultat pour notre équipe », a-t-il renchéri.

Une belle remontée

Après s’être élancé de la 14e place sur la grille de départ, Labbé a enchaîné les dépassements pour occuper la 8e position dès le troisième tour.

Au cinquième passage, dans un élan de combativité trop hâtif, il a tenté de doubler Josh Berry, mais la manœuvre a endommagé un pneu et il n’a eu d’autre choix que de rentrer au puits de ravitaillement pour le faire remplacer.

« Dès lors, a souligné Labbé, on a été en mode rattrapage pour le reste de la course. »

Se retrouvant hors séquence, le pilote de 29 ans a terminé le second segment au deuxième rang, ce qui lui a valu (et aussi à son commanditaire Can-Am) une bonne visibilité sur les ondes du réseau NBC.

Hésitation au ravitaillement

Rapide en fin de parcours, Labbé souhaitait bien améliorer son sort avant la conclusion de la course.

« Lors de notre dernier arrêt, celui qui procède au plein de carburant a cru que je n’aurais pas suffisamment d’essence pour terminer la course, a expliqué Labbé. Il y a eu une hésitation dans le puits de ravitaillement et on a perdu au moins cinq positions.

« Puis, on a espéré une dernière interruption pour gagner quelques places, mais en vain », a-t-il renchéri.

« Nous avions une voiture très compétitive, comme c’est souvent le cas en circuit routier, mais nous sommes toujours dans l’attente d’un gros résultat. »

Un propriétaire comblé

Propriétaire de l’écurie DGM, qui fait courir Labbé, le Québécois Mario Gosselin avait une autre bonne raison de se réjouir.

Recruté pour la course d’Indianapolis, le coloré pilote Ross Chastain s’est classé quatrième après avoir concédé le troisième rang à Justin Allgaier au tout dernier tour.

Chastain égale la meilleure performance à vie de DGM en Série Xfinity. En 2020, Labbé avait fait de même au circuit de Charlotte.

♦ La prochaine course d’Alex Labbé aura lieu samedi sur l’ovale du Michigan. Toute participation de sa part en Série NASCAR Pinty’s au Grand Prix de Trois-Rivières est donc exclue.