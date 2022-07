10 chansons de juillet à découvrir

Le mois de juillet n’est plus la saison morte des nouveautés musicales comme c’était le cas autrefois. Entre deux festivals, voici une sélection de dix chansons qui ont attiré notre attention.

Sommeil pesant, Catherine Durand

(RGM) – Poussée par les percussions de Robbie Kuster (Patrick Watson), cette douce pièce « qui évoque l’insomnie qui allonge les nuits, quand on s’y perd à trop réfléchir » compte aussi l’orchestration de l’ensemble Cassiopée. Elle se retrouvera sur le nouvel album de l’autrice-compositrice, La maison orpheline, lequel est prévu pour l’automne.

From a World To Another, Polo & Pan avec Jacques

(CB) – Les nostalgiques de la grande époque de Daft Punk, Air et Mr. Oizo n’ont pas à s’en faire. Entre les mains de Polo & Pan, qui en fait la preuve sur cet ingénieux nouveau titre, la french touch tient de fiers porteurs du flambeau de la musique électronique made in France.

Photo courtoisie

[PNJ], Kirouac & Kodakludo avec KALLITECHNIS

(SEN) – Im-pos-sible de ne pas taper du pied et de ne pas secouer les épaules en écoutant cette pièce estivale, entraînante à souhait. Les planchers de danse ont rouvert juste à temps pour qu’on s’y trémousse sur cette composition alliant techno, hip-hop et dance, et ce, de savante manière afin d’aborder un mal de notre époque : l’anxiété de performance.

Photo courtoisie, Laurent Guérin

J’arrive, DROGUE

(RGM) – Super groupe formé de Louis-Cyr (voix), Pierre Fortin (percussions), Stéphane Papillon (guitare) et Jean-Sébastien Chouinard (guitare), Drogue revient avec un nouveau titre, J’arrive, plus d’un an après avoir sorti un premier minialbum. Encore une fois, le court morceau rock de moins de trois minutes est d’une redoutable intensité.

Bad B*tch II, Calamine

(CB) – En plus de gagner haut la main le titre de l’album avec le meilleur titre jusqu’à maintenant en 2022 (Lesbienne woke sur l’autotune), la rappeuse Calamine joue cartes sur table dans cet extrait. Elle n’a pas la langue dans sa poche et ne craint personne dans le milieu compétitif du « rap keb ». Vous aurez été avertis.

Photo courtoisie, Lian Benoit

Movies, Milk & Bone

(SEN) – Movies s’inscrit dans la lignée bien dansante et pétillante des récentes pièces proposées par le duo (Bigger Love et Borders). On ne serait pas surpris de retrouver cette chanson dans un ou plusieurs films. Vivement le 28 octobre, date annoncée de la sortie de Chrysalism, leur troisième opus très attendu.

Photo courtoisie, Ariana Molly

Toutes les filles sont belles, Gab Bouchard

(RGM) – Nouvel extrait de l’album Grafignes, à paraître le 26 août, Toutes les filles sont belles montre un Gab Bouchard embrassant pleinement son rôle de jeune crooner. « Même si toutes les filles sont belles / Y’a quelque chose de plus dans tes yeux », chante-t-il sur ce morceau qui se termine dans un joli crescendo.

365, Barbara Pravi

(CB) – La plus récente révélation des Victoires de la musique revient sur une année charnière dans 365, celle qui a suivi sa remarquable deuxième place à l’Eurovision 2021. Loin de se contenter d’un simple bilan, cette voix émergente et prometteuse sur la scène française y témoigne aussi d’une belle fureur de vivre.

Mademoiselle, Sébastien Tellier (avec Charlotte Casiraghi)

(SEN) - Sébastien Tellier a composé la bande sonore du défilé de haute couture de Chanel automne-hiver 2022-2023. Sur celle-ci, la pièce Mademoiselle se veut un clin d’œil à Coco Chanel. À sa voix aux accents électroniques s’ajoute celle de Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de Monaco, ambassadrice et porte-parole de la maison de haute couture.

Parasite, Bibi Club

(RGM) – Duo formé du couple Adèle Trottier-Rivard (Louis-Jean Cormier) et Nicolas Basque (Plants and Animals), Bibi Club nous propose ici le seul titre anglophone de son nouvel album, Le soleil et la mer (sortie prévue le 26 août prochain). « Une chanson upbeat, nouvelle vague, pince-sans-rire, avec une fin qui s’ouvre sur un univers lancinant et groove », dit le couple, à propos de ce morceau.