Stochino s’offre un deuxième triomphe

ROBERVAL | L’Italien Edoardo Stochino est à nouveau champion de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Le nageur, vainqueur à Roberval en 2018, s’est détaché de ses rivaux à la mi-course et n’a plus jamais été menacé par la suite. Son chrono de 6 h 55 min eest particulièrement rapide compte tenu qu’il nagé en solo une bonne partie des 32 kilomètres en Péribonka et Roberval.

Chez les dames, la Français Morgane Dornic était en route pour signer un deuxième triomphe après celui de 2019.

William Racine, de Beauport, a été forcé à l’abandon après un peu plus de 75 minutes d’effort, souffrant d’hypothermie.

Quant à la Saguenéenne Émilie Tremblay, elle s’accrochait toujours à son rêve de terminer la Traversée. La jeune athlète de 20 ans se trouvait loin derrière au moment où Stochino a touché la plaque d’arrivée.

Plus de détails à venir...