Sur le lac Champlain avec Capitaine John

Comme beaucoup de Québécois, j’ai de bons souvenirs d’enfance de mes vacances familiales en camping à la baie Missisquoi, la partie québécoise du lac Champlain.

J’y suis retourné pour explorer le plan d’eau en bateau, avec Aventures Lac Champlain. À bord de son confortable ponton, John Sauro prend de deux à 10 passagers pour un tour commenté et privé.

En ponton

Nous sommes partis du port de plaisance de Venise-en-Québec. J’étais avec un couple d’amis de Laval, Mariève Désilets et Alejandro Amado, accompagné de leur fils Adriano, âgé d’un an.

Photo Alain Demers

En longeant la rive ouest et en passant par Saint-Georges-de-Clarenceville, défilent de petits chalets rappelant les débuts de la villégiature aux abords de la baie Missisquoi. On y aperçoit aussi de belles et grandes résidences secondaires ayant été érigées à la suite de la venue de services municipaux.

Haltes

Ici et là, Capitaine John immobilise le ponton pour nous parler. Il raconte entre autres que le nom du lac a été donné par Samuel de Champlain lui-même quand il l’a cartographié en 1612.

Photo Claudia Sauro

Faisant près de 200 kilomètres de long, dont 8 kilomètres au Québec, souligne-t-il, le lac est alimenté par 11 rivières, dont la rivière aux Brochets, de ce côté-ci de la frontière.

La vue porte loin. Capitaine John nous indique ce qu’on voit à l’horizon. Au Québec : les monts Brome (Bromont), Pinacle et Sutton. Au Vermont : Jay Peak, Stowe et le mont Mansfield, le plus haut de l’État.

Le long de la frontière

Des balises sur lesquelles étaient perchées des sternes marquent la frontière avec les États-Unis. Du côté du Vermont, on aperçoit le Missisquoi Natural Wildlife refuge, un site naturel protégé.

Capitane John fait remarquer que la vallée du lac Champlain, incluant falaises, forêts et marais, abrite jusqu’à 300 espèces d’oiseaux. Le seul endroit au monde où il y en a plus, dit-il, c’est en Amazonie !

Photo courtoisie, John Sauro

Le long du trajet, il est aussi question de la présence des Abénakis et des Iroquois avant l’arrivée des Européens, de la mer de Champlain ayant précédé la formation du lac, ou encore des chalets de style Malibu juchés sur les falaises de Saint-Armand.

Un tour avec Capitaine John c’est comme visionner un documentaire, avec le plaisir d’être sur l’eau.

AVENTURES LAC CHAMPLAIN

Tour commenté : 30 kilomètres

30 kilomètres Durée : une heure quarante-cinq à deux heures

une heure quarante-cinq à deux heures Passagers : de deux à 10 formant un seul groupe

de deux à 10 formant un seul groupe Tarifs : de 200 $ à 380 $ par groupe (selon le nombre de passagers)

de 200 $ à 380 $ par groupe (selon le nombre de passagers) Réservations requises

www.aventureslacchamplain.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Aussi à Venise-en-Québec

Dans la baie Missisquoi, OLAC fait la location de planches à pagaie, de kayaks et de pédalos. Certains vendredis et samedis soir, des sorties sont organisées, kayaks et planches étant illuminés. C’est féérique.

www.locationpaddleboard.com

Le Sentier des cimes

Près de Mont-Tremblant, cette nouvelle attraction pour tous se distingue par sa passerelle à la cime des arbres. Le point culminant demeure la tour panoramique de 40 mètres de haut, soit l’équivalent de 12 étages.

www.sentierdescimes.ca/laurentides

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié à Les éditions du Journal.