Télé nostalgie: la télé crée des moments précieux, selon Noémie Leduc-Vaudry

Les nombreuses séries et la quantité de films que la comédienne Noémie Leduc-Vaudry a regardés avec sa famille et ses amis ont créé des souvenirs impérissables où le rire et les larmes se sont naturellement imposés. Elle a accepté d’en partager plusieurs.

Noémie, quelle émission jeunesse t’a le plus marquée?

Définitivement Sam Chicotte diffusée à Télé-Québec! J’ai eu le plaisir d’entamer ma carrière professionnelle à 16 ans en décrochant le rôle de Cri-Cri dans cette sympathique série jeunesse avec une équipe en or. Je savais déjà que je voulais être actrice depuis l’âge de 6 ans; cette expérience n’a fait que confirmer que je voulais faire de ma passion du jeu mon métier!

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais toute jeune?

Oh que oui! Beaucoup de télévision et beaucoup de films aussi! J’aime autant les comédies que les drames et les films de genre. Je suis une grande passionnée de cinéma depuis toujours. J’ai d’ailleurs étudié là-dedans et je rêve de jouer au grand écran un jour! Je lance ça dans l’univers. (rires)

Quels souvenirs télé comptent parmi tes plus beaux?

J’écoutais autant du contenu jeunesse que grand public avec mes parents et mes grands-parents, qui habitaient juste en haut de chez moi et qui écoutaient pas mal tous les «programmes» que le Québec produisait. (rires) Je montais souvent chez eux pour écouter des émissions à leurs côtés [...] Préado, j’écoutais Ramdam en faisant mes devoirs avec mes ami.e.s, la première édition de Mixmania et Le cœur a ses raisons. Je suis nostalgique de ces moments où j’étais complètement absorbée par l’histoire qui m’était racontée et que, même si c’était la centième fois que je la regardais, je riais ou pleurais toujours autant qu’à la toute première. Pour moi, la télé, c’est beaucoup de moments précieux en famille et entre ami.e.s!

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête?

J’ai toujours été très sensible à la musique des séries et des films que j’écoutais. Je trouve que ça contribue à l’ambiance en plus de bonifier l’expérience et décupler les émotions.

Que penses-tu de notre télé jeunesse?

Je suis fière du contenu original d’ici. Les Québécois ne cesseront jamais de m’impressionner par leur talent, leur créativité et surtout leur capacité à créer de la magie avec de moins en moins de temps et de ressources! Dans les dernières années, j’ai vu beaucoup de contenus audacieux, rafraîchissants et de plus en plus diversifiés et inclusifs. Je suis convaincue que ça aura un impact positif sur les générations futures!

►Noémie sera du quatuor principal de la série L’air d’aller aux côtés de Catherine St-Laurent, Antoine Olivier Pilon et Joakim Robillard diffusée à l’hiver 2023 par Télé-Québec.