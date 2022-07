François Bellefeuille: un spectacle gratuit pour terminer sa tournée en beauté

C’est plus de 400 fois que François Bellefeuille aura joué son dernier spectacle, Le plus fort au monde. Pour couronner la fin de sa tournée, qui a fait rigoler quelque 250 000 personnes, l’humoriste offrira ce soir un spectacle gratuit, dans le cadre de Juste pour rire. Le Journal s’est entretenu avec lui.

Tu viens de passer quelques jours aux Îles-de-la-Madeleine, où tu possèdes une maison. Comment se passent tes étés là-bas?

«C’est notre quatrième été aux Îles et on a eu moins de visite cette année. On a commencé à avoir des amis des Îles ! On fait des petits soupers, on a des moments sur la plage. Il y a eu un festival de cirque dernièrement. On a vu tous les shows. C’est très familial quand on y va. Les Madelinots sont des gens très humains, très sociables.»

Que présenteras-tu ce soir sur la grosse scène extérieure de Juste pour rire ?

«Ce sera le spectacle intégral de ma tournée. Le show a évolué depuis le début. J’ai eu la chance de le faire à Baie-Comeau et à Gatineau en mode festival. Je me doutais que ce serait un bon show pour un festival à cause des numéros d’écran. Je ne m’étais pas trompé. En festival, quand les gens sont debout, tu ne veux pas perdre leur attention. Les écrans sont bons pour ça.»

Comment est-ce de jouer sur la grosse scène de la place des Festivals ?

«J’y ai déjà joué dans le passé, pour quelques événements spéciaux, et c’est écœurant! À Montréal, il peut y avoir beaucoup de monde. J’ai une espèce d’attachement à cet endroit-là. C’est fou comme place! Pour moi, c’est vraiment un plus dans ma carrière. Ne le dis pas à Juste pour rire, mais ils auraient pu me donner moins d’argent [rires]!»

Ce sera la dernière représentation officielle de ce spectacle, comment te sens-tu?

«C’est drôle parce que j’ai terminé ma tournée en salle en juin à Québec avec un doublé. Et je n’arrivais pas à être complètement émotif, parce que je savais que les festivals s’en venaient. Ce n’était pas encore la vraie dernière. Mais là, ce le sera, et la nostalgie va peut-être être mélangée à ça. Je veux que le spectacle soit excellent autant pour moi que pour les spectateurs.»

Penses-tu déjà à ton prochain spectacle?

«J’aimerais ça commencer à l’écrire cet automne. J’ai été ralenti cette année parce que j’avais d’autres projets que je ne peux pas encore annoncer. Mais ça impliquait de l’écriture. Pour mon prochain spectacle, j’aimerais me mettre au défi. Je me lance en bungee. J’ai le goût d’aller ailleurs, de parler de ce qu’on vit dans la société, mais tout en gardant la même efficacité.»

►Le plus fort au monde ce soir, à 21 h 15, à la place des Festivals. L’événement extérieur est gratuit. Info : hahaha.com