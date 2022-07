Tour de France: Magdeleine Vallières-Mill puise dans ses réserves

Magdeleine Vallières-Mill (EF Education -TIBCO-SVB) a vite ressenti la fatigue à la septième étape du Tour de France femmes samedi. La Québécoise n’a pas connu sa meilleure journée, mais compte bien se reprendre dimanche, à la toute dernière étape.

«Nous avons fait une erreur au début et avons manqué le groupe qui est parti dans les 40 premiers kilomètres, a expliqué Vallières-Mill, 102e. Nous avons chassé et contrôlé pour nous assurer que le groupe ne reste pas loin. Quand on est arrivées dans la première côte, j’étais déjà assez fatiguée! Je n’avais pas les jambes pour suivre et je me suis retrouvée dans le gruppetto. Pas vraiment la meilleure journée, mais demain sera mieux!»

Sa coéquipière américaine Veronica Ewers a été la meilleure de sa formation en terminant 11e (+10 minutes 39 secondes). Une performance qui l’a fait grimper au 11e échelon du classement général.

«On se rapproche du top-10 au général avec Veronica, alors je crois que ce sera notre objectif (pour la dernière étape)! [Je me sens] un peu nerveuse, mais j’ai hâte de voir ce que l’on peut faire!» a conclu Magdeleine Vallières-Mill.

Olivia Baril a été la 91e (+29 minutes 56 secondes) à franchir l’arrivée. Simone Boilard (St Michel – Auber93 WE) a obtenu le meilleur résultat chez les Québécoises avec une 74e place, au même temps que Baril et Vallières-Mill.

Van Vleuten survole l’étape

Depuis le début du Tour de France femmes, la coéquipière d’Olivia Baril chez Valcar – Travel & Service, Silvia Persico, talonnait Marianne Vos (Jumbo-Visma) au classement général provisoire. L’histoire a été différente samedi, où Annemiek Van Vleuten (Movistar) a pris les choses en main.

Favorite en début de semaine après son triomphe au Giro d’Italie, la Néerlandaise a offert tout un numéro. Déjà bien placée aux avant-postes, elle a attaqué à un peu plus de 60 kilomètres de l’arrivée. Sa compatriote Demi Vollering (SD Worx) qui avait été la seule à la suivre plus tôt, n’a pu maintenir le rythme. Marianne Vos, aussi des Pays-Bas, a conclu au sein du peloton à plus de 20 minutes, elle qui était en parfait contrôle depuis quelques jours.

Van Vleuten, qui était huitième au général avant la course, n’a fait qu’accentuer son avance au fil du parcours de 127,1 kilomètres. Elle l’a emporté en solitaire, 3 minutes 26 secondes devant Vollering, pour s’emparer du maillot jaune.

L’Italienne Silvia Persico a quant à elle fini sixième (+6 minutes 11 secondes), soutenue par Baril et les autres membres de son équipe.

La première édition du Tour de France femmes se conclura dimanche. Une huitième et dernière étape qui sera disputée en montagne sur 123,3 kilomètres. L’arrivée est prévue à la Super Planche des Belles Filles.

Evenepoel s’impose à la Classique de Saint-Sébastien

Du côté de l’Espagne, le Belge Remco Evenepoel a décroché la victoire à la Classique de Saint-Sébastien (World Tour). Il a bouclé un effort de plus 40 kilomètres en solo afin de remporter cet événement pour la deuxième fois de sa carrière.

Le Français Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers, +1 minute 58 secondes) et le Belge Tiesj Benoot (Jumbo-Visma, +2 minutes 31 secondes) ont complété le podium.

Le Montréalais James Piccoli (Israel – Premier Tech) n’a pas terminé la course, tout comme la majeure partie du peloton.