Trois idées pour une virée dans les Laurentides cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur les Laurentides.

Randonnée pour tous à la cime des arbres

Crédit : Courtoisie EKA Sentier des Cimes

Un sentier pas comme les autres a ouvert ses portes le 24 juillet dernier à Saint-Faustin-Lac-Carré. Il s’agit du Sentier des Cimes, un parcours de bois de plus d’un kilomètre (1250 m) construit à hauteur d’arbres. Le point le plus élevé de cette passerelle est un tour d’observation de 40 m qui offre une vue à 360 degrés sur les montagnes des Laurentides. Construit sur le site de l’ancienne pisciculture de Saint-Faustin, le Sentier des Cimes comprend des panneaux éducatifs et il est accessible à tous, incluant aux personnes en fauteuil roulant, triporteur ou poussette.

Crédit : Courtoisie EKA Sentier des Cimes

Ce type de parcours est une première chez nous, mais il en existe d’autres en Slovaquie, en Allemagne, en Autriche et dans d’autres pays d’Europe.

Crédit : Courtoisie EKA Sentier des Cimes

Pique-nique gourmand au verger

Basses-Laurentides

La saison estivale est généreuse et pour en profiter pleinement, rien de mieux qu’un repas de produits frais et locaux dégusté au grand air. Dans les Basses-Laurentides, à Saint-Benoît de Mirabel, la Cabane d’à côté, petite sœur du réputé Pied de Cochon, propose des paniers gourmets à déguster sur ses terres. Le menu, à partager, se veut simple mais tout en finesse, et il évolue chaque mois selon les récoltes. Il est aussi possible de s’offrir un pique-nique sous les pommiers chez Labonté de la pomme, à Oka. L’entreprise propose différents paniers gourmands tout au long de la saison. Quant au Domaine Lafrance, à Saint-Joseph-du-Lac, il met des tables à pique-nique à disposition des visiteurs, qui peuvent se procurer du prêt-à-manger sur place.

Séjour romantique dans un «petit chalet» de luxe

Les six mini-chalets de luxe du site Les Petits chalets ont ouvert leurs portes en décembre 2021, à 20 minutes de Mont-Tremblant, dans la belle nature de Val-des-Lacs. Conçus pour les couples, ces hébergements haut de gamme sont dotés d’un jacuzzi privé et d’un foyer extérieur, d’un foyer intérieur, d’une douche double, d’un filet suspendu et d’une fenêtre de toit pour admirer le ciel nocturne. Sur le domaine, un «centre de ressourcement» avec salle de yoga et de méditation est réservé aux clients et des stages et retraites y seront offerts à compter de l’automne 2022.

Les Petits Chalets se trouvent à une vingtaine de minutes de Mont-Tremblant et à distance de marche du centre d’activités nature Kanatha-Aki, qui offre équitation, tyroliennes, réserve de bisons et ateliers de survie en forêt, entre autres.