Nouvel EP: une pandémie existentielle pour Matthew Barber

Matthew Barber évolue dans l’univers musical depuis deux décennies. Ce n’est pas parce que l’auteur-compositeur-interprète a lancé 11 albums dans sa carrière qu’il n’est plus excité par ses nouveaux projets. Au contraire, son tout dernier EP lancé le 22 juillet dernier comble de fierté celui qui s’est aussi nouvellement tourné vers la production.

No Singing Or Dancing est le deuxième EP de l’artiste torontois. Il est composé de six chansons, dont cinq inspirées par les défis soulevés par la pandémie (écrites en 2020) et Sing Me to Sleep qui attendait le bon moment pour sortir de ses tiroirs. Le titre renvoie à des restrictions quasi inimaginables vues et entendues au plus fort de la pandémie.

20 ans de carrière

Artiste autodidacte, Barber a grandi dans la banlieue de Toronto, qu’il habite toujours aujourd’hui. Étudiant en science et en philosophie à l’université, il est passé de jeune ado jouant de la guitare à l’oreille à artiste souhaitant donner une véritable chance à la musique.

«J’ai eu ma première guitare à 15 ans et j’ai commencé à écrire des chansons à l’adolescence, se souvient-il. Je voulais faire partie de la musique, pas juste être un fan. J’ai eu de la chance, j’ai signé un contrat de disque rapidement.»

Son premier album a été lancé en 2002 et le second fut signé chez Warner Music ; une étiquette majeure avec qui il a collaboré le temps de quelques albums et succès commerciaux.

«C’était le début des années 2000, ajoute le chanteur, aujourd’hui âgé de 45 ans. Le début de la musique en ligne, un moment tumultueux dans l’univers de la musique. Je n’ai pas de regret, mais c’était moins mon style.»

C’est sous l’étiquette Outside Music qu’il a sorti ses six derniers albums. Une maison de disques plus indie qui ressemble plus au musicien à l’esprit libre qu’il est.

Nouvel EP

Ce nouvel EP n’est pas un disque spécifique à la pandémie, le musicien tient à le préciser. C’est plutôt que les six pièces qui le composent font référence à six différents aspects s’étant développés avec la pandémie : l’expérience d’être confiné à la maison, l’omniprésence de la vie en ligne (Viral), la polarisation des idées, les gens aux émotions à fleur de peau et les défis de la vie de couple (Every Time You Cry, sa pièce préférée de l’album).

«Notre tournée a été annulée, nous avons été confinés et nous avons réévalué notre vie, explique le nouveau papa. Toutes ces règles me faisaient mal, car c’était toute ma raison d’être qui m’était enlevée. Mais je suis resté optimiste et cela se sent sur l’album. Je l’ai voulu moins poli, plus direct et plus modeste.»

Il décrit la dernière pièce, intitulée Does Anybody Really Know?, comme la plus philosophique de l’album avec ses questions existentielles et ouvertes. Il la voit aussi, et bien humblement, comme une sorte de réponse à la célèbre Everybody Knows de son idole, Leonard Cohen.

Barber s’est aussi penché sur la production d’albums d’autres artistes depuis la pandémie, dont celui de Noah Reid aussi connu pour jouer dans la série Schitt’s Creek.

«J’ai aussi hâte d’écrire à nouveau, confie celui qui reprend graduellement les spectacles et les festivals. D’avoir du temps pour le faire entre les productions et mon nouveau rôle de père qui a été un changement monumental dans ma vie.»

L’EP de Matthew Barber No Singing Or Dancing se trouve sur toutes les plateformes.