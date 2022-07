Événementiel: une reprise du tonnerre

Forcés à l’arrêt par les restrictions sanitaires, des salles de réception et des organisateurs d’événements se retrouvent submergés par le retour en force des mariages et autres rencontres de groupe.

« On est bookés pour la haute saison 2023 de mai à octobre et on nous demande déjà pour 2024, c’est fou », s’étonne Samuel Fontaine, copropriétaire de Mouton Village, un domaine qui accueille des événements à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Tourisme Montérégie confirme au Journal que la reprise de l’événementiel est très forte.

Un récent sondage effectué auprès de ses membres les plus actifs dans le secteur montre que les taux d’occupation des salles de réception approchent les 100 % pour les prochains mois, du jeudi au dimanche.

Gérer deux années de reports

La demande est vigoureuse puisque les groupes qui voulaient se réunir en 2020 et 2021 ont pour la plupart dû repousser leurs événements.

Mylène Mayer, organisatrice de mariages de la région de Montréal, explique que les professionnels se retrouvent à gérer « deux ans de reports en une seule année », en plus des nouveaux événements.

Victimes des pénuries

Mais la pandémie a durement éprouvé les professionnels œuvrant dans le domaine des mariages, partys d’entreprise, anniversaires et autres réjouissances collectives.

Et les défis d’approvisionnement et de personnel s’ajoutent aux difficultés déjà rencontrées dans les deux dernières années.

Alors que les demandes affluent, Mme Mayer a vu sa boîte à outils s’appauvrir.

« Il y a des salles qui ne sont plus là, des fournisseurs qui ont dû mettre la clé sous la porte, indique-t-elle. Quelques lieux de mariage et beaucoup de traiteurs, des DJs, des photographes... »

Une industrie qui a rétréci

Mouton Village a vu son chiffre d’affaires tomber de 1 million $ à 400 000 $. Même si l’entreprise familiale a réussi à maintenir une activité en offrant un service d’épicerie et de pique-niques, et malgré les subventions salariales, son propriétaire assure n’avoir pas été rentable en 2020 et 2021.

D’autres joueurs locaux d’importance ont fermé leurs portes ou sont en restructuration et de nombreux professionnels ne tournent plus au maximum de leur capacité.

Ainsi, plusieurs salles de réception et salles à manger n’ouvrent plus les lundis, mardis et mercredis.

Réserver bien plus tôt

Les acteurs de l’événementiel confient au Journal avoir des calendriers très occupés. Les clients doivent donc réserver bien plus à l’avance.

« Avant, c’était plutôt un an à l’avance pour les réservations. Aujourd’hui, on est rendu à deux ans, deux ans et demi », explique Samuel Fontaine. Le copropriétaire de Mouton Village confie recevoir des appels de personnes inquiètes lui demandant : « Avez-vous de la place en 2023 pour un mariage ? Parce qu’il n’y a plus de place nulle part... » Mais le domaine est déjà complet en haute saison, l’année prochaine.

Pour les mariés, la situation peut être décevante.

Mais après deux ans de vaches maigres, l’entrepreneur voit cela de manière positive. En 2022, il espère un chiffre d’affaires de 25 % supérieur à celui de 2019.