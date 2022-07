Villages fantômes du Québec: une île et ses secrets

Saint-Ignace: rêve inondé: il s’agit du titre d’un livre portant sur un ancien village, près de Saint-Michel-des-Saints, qui a été inondé comme d’autres au XXe siècle dans la foulée de la construction de barrages hydroélectriques.

Saint-Ignace-du-Lac avait été fondé en 1877, mais sa vie n’a duré que quelques décennies, soit jusqu’en 1931, année où il a été immergé lorsque le projet de barrage devant créer le réservoir Taureau a été achevé.

Le départ des habitants avait commencé avant 1931 à la suite des expropriations effectuées pour permettre le début des travaux vers la fin des années 1920.

À l’heure actuelle, l’ancien village n’est plus qu’une petite île dans le réservoir Taureau où l’on peut voir quelques artéfacts qui rappellent une présence humaine sur le site.

«Encore aujourd’hui, on voit des fondations d’anciennes maisons ainsi que le solage de l’église et le vieux puits», explique Gilles Rivest, enseignant en histoire à la retraite à Saint-Michel-des-Saints et auteur du livre sur Saint-Ignace, ajoutant que ces vestiges demeurent visibles parce que ces bâtiments étaient construits dans le périmètre le plus haut du village.

PHOTO COURTOISE, Photothèque nationale de l’air

L’île est maintenant appelée l’île du Village. La Société des parcs régionaux de la Matawinie y a aménagé des panneaux d’interprétation il y a une dizaine d’années pour mettre l’endroit en valeur.

Et, pour les personnes qui souhaitent la visiter, un tout nouveau bateau-mouche de 49 passagers s’y arrête depuis quelques jours dans le cadre des croisières du lac Taureau.

Ossements

Dans les années 1990-2000, M. Rivest empruntait une embarcation pour amener ses élèves sur l’île, à la fin juin, et avait même emmené avec eux une ancienne résidente du village. «On traversait et on allait faire des fouilles.»

Lors d’une telle excursion, une élève avait notamment déterré l’escalier qui menait au sous-sol de l’église.

«Des élèves avaient trouvé une omoplate à droite de l’église [dans le secteur du cimetière]», a ajouté l’historien.

«J’ai envoyé ça aux policiers, ils ont transféré ça à un médecin légiste et la conclusion était que c’était un enfant d’une douzaine d’années, se souvient M. Rivest. Je suis retourné sur l’île tout de suite après, j’ai trouvé d’autres ossements dont une clavicule et des vertèbres.»

M. Rivest a ajouté que des fouilles archéologiques ont été faites en 2008-2009 pendant deux étés. «Ils n’ont rien trouvé sinon une pierre tombale, a expliqué l’ancien enseignant. Ils ont creusé des fosses, mais ils n’ont pas trouvé de morts.»