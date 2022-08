Baseball: Juan Soto a hâte d’en avoir fini

Considéré comme la meilleure prise disponible en vue de la date limite des transactions de mardi dans les ligues majeures, le voltigeur des Nationales de Washington Juan Soto a très hâte de passer à autre chose.

«J’ai juste hâte que ce soit terminer et voir ce qui m’arrivera», a-t-il dit dimanche, lui dont les propos ont été rapportés par le site web du baseball majeur.

«Je veux dire que j’ai hâte que cette journée [la date limite] soit chose du passé, que je puisse avoir un nouveau commencement, et ce, peu importe où je suis.»

Selon plusieurs médias, Soto a récemment refusé une offre de contrat des Nationals de 15 ans et d’une valeur de 440 millions $. Il aurait ainsi clairement spécifié à la formation de la capitale américaine qu’il ne souhaitait pas poursuivre leur association.

Parmi les équipes intéressées par les services du joueur vedette de 23 ans, on retrouverait notamment les Cardinals de St. Louis. Cette formation affrontait les «Nats» dans l’après-midi de dimanche et il a été possible de voir les deux DG de ces clubs en grande discussion.

Les Padres de San Diego, les Dodgers de Los Angeles, les Mets de New York et les Yankees de New York seraient également dans le coup.

Depuis ses débuts dans le baseball majeur en 2018, à 19 ans seulement, Soto est l’un des frappeurs les plus productifs du circuit. Il a maintenu une moyenne de ,291, a frappé 568 coups sûrs et a réussi 118 circuits en 1950 apparitions à la plaque.