Comment garder mon amie ?

L’amitié pour moi est certainement l’une des choses les plus précieuses de l’existence. Les amours passent, mais les amies demeurent, et nous aident parfois à traverser des périodes difficiles.

Je viens de vivre une séparation avec l’homme qui partageait ma vie et qui a décidé d’aller voir ailleurs, certain que je n’y serais pas. C’est justement grâce à mes amies, et particulièrement à ma meilleure amie, que j’ai survécu à ma tristesse.

J’avais fait la connaissance de cette fille au secondaire et on est toujours restées proches par la suite. Elle m’a même hébergée dans son condo du Plateau pendant quelques jours, et c’est là que le problème a fait surface.

C’est arrivé un soir où elle avait préparé un excellent dîner composé d’un gigot d’agneau, ma viande préférée, et où j’avais pris soin d’acheter une bonne bouteille à la SAQ pour la remercier de tout ce qu’elle avait fait pour moi. Au dessert, nous avons ouvert une autre bouteille en passant au salon pour aller admirer la superbe vue sur la ville.

Elle m’a subitement embrassée. Je me suis mise à rire tant ça m’a prise par surprise. Je l’ai repoussée doucement, mais elle a fait comme si elle ne remarquait pas mon geste de rejet en venant s’asseoir à califourchon sur mes cuisses en me disant « Je t’aime. Je t’ai toujours aimée sans te le dire ! »

Cela m’a pris quelques minutes avant de me rendre compte qu’elle était parfaitement sérieuse. Je me suis dégagée de son étreinte de la manière la plus délicate possible, pendant qu’elle me disait ne plus pouvoir se passer de moi, me suppliant même d’accepter de venir partager sa vie pour voir si ça pouvait marcher nous deux.

Je vous passe la fin de la soirée où je marchais sur des œufs pour ne pas réveiller ses ardeurs, mais sans être capable de lui dire qu’il n’en était pas question de mon côté, que je n’aimais pas les femmes de la même façon qu’elle. Je l’ai quittée sur un gros point d’interrogation, et depuis ce temps, je rejette ses invitations tant je me sens incapable de lui faire mal en la repoussant. Mais comme je ne pourrai pas continuer comme ça encore longtemps, je viens vers vous pour un conseil. Comment lui dire la vérité tout en la gardant comme amie ?

Délicate de nature

Si vous êtes délicate de nature, vous allez certainement trouver les mots qui apaisent pour dire la vérité à cette personne. Et c’est en le faisant le plus rapidement possible que vous ferez preuve de sincérité envers elle. Rien n’est pire que de laisser mariner quelqu’un dans le doute, quand on connaît l’issue finale qu’on va donner à une impasse dans laquelle on est. Courage ! Plus vite vous lui parlerez, plus simple sera l’opération colmatage des dégât