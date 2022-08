Quatre festivals: il y a des vedettes partout dans l'est du Québec

Québec, Lévis, Saint-Irénée, Rimouski : la présentation simultanée de quatre festivals fera atterrir des vedettes un peu partout dans l’est du Québec au cours de la prochaine fin de semaine.

Pendant que Kaleo et Portugal. The Man deviendront les premières têtes d’affiche du nouveau festival Cigale, à la baie de Beauport, Festivent recevra Young The Giant, Cage The Elephant, Marie-Mai, les Strumbellas et Les Cowboys Fringants, quelques kilomètres plus au sud, à Lévis.

Au même moment, Les Grandes Fêtes Telus de Rimouski présenteront Les Trois Accords, remplaçant au pied levé Les Cowboys Fringants, et trois grandes vedettes américaines – The Chainsmokers, The Offspring et Flo Rida – tandis que le Festival du Domaine Forget offrira sa scène charlevoisienne à Marc Hervieux, Ariane Moffatt et leurs invités spéciaux (voir encadré).

Dans la région de Québec, rarement deux événements misant sur des artistes internationaux ont lieu en même temps.

Le directeur général du Festivent affirme qu’il a été « pris de court » quand il a appris que Cigale se tiendrait en même temps que son événement.

« Nous nous sommes parlé et on a constaté qu’on ne pouvait pas faire grand-chose au point où nous en étions. On s’est dit qu’on allait faire ce qu’on avait à faire. Nous ne sommes pas de moins bons amis pour autant », dit Sébastien Huot.

Du côté de Cigale, personne n’était disponible pour nous accorder une entrevue.

Les ventes sont bonnes

À 300 kilomètres plus à l’est, le patron des Grandes Fêtes Telus ne s’en fait pas trop avec cette congestion de festivals.

« Il y a deux mois dans l’été et 250 festivals au Québec. Inévitablement, certains seront dans les mêmes dates. À voir les chiffres que nous avons présentement, ça ne nuit pas », indique Sébastien Noël.

Même constat pour le moment à Lévis. « Nous ne sommes pas à guichets fermés, mais on fait nos chiffres. Si je regarde dans d’autres festivals que j’ai faits, beaucoup de gens achètent à la porte comparativement aux autres années », observe Sébastien Huot.

COVID : aux spectateurs de décider

Dans tous les cas, les organisateurs n’entendent pas imposer des mesures contre la COVID-19 malgré les nombreux cas qui ont été constatés dans la région de Québec en lien avec le Festival d’été.

« C’est le choix du festivalier de porter le masque ou pas », soumet Sébastien Noël, une position commune chez les festivals depuis le début de l’été.

À Québec, Lévis et Rimouski, on assure cependant qu’il y aura des stations de désinfection et de lavage des mains en quantité suffisante. Chez Cigale, on indique qu’on aura une réserve de masques pour les festivaliers qui en feront la demande.

À voir dans l’Est

Cigale

6 et 7 août, baie de Beauport

6 : Kaleo, City and Colour

Kaleo, City and Colour 7 : Portugal. The Man, Andy Grammer

Festivent

3 au 7 août, parc Champigny et Juvénat Notre-Dame, Lévis

3 : Young The Giant, Elliot Maginot

Young The Giant, Elliot Maginot 4 : Cage The Elephant, Kaïn

Cage The Elephant, Kaïn 5 : Marie-Mai, 83, Souldia

Marie-Mai, 83, Souldia 6 : The Strumbellas, Cœur de pirate

The Strumbellas, Cœur de pirate 7 : Les Cowboys Fringants, Salebarbes

Grandes Fêtes Telus

4 au 7 août, parc Beauséjour, Rimouski

4 : Les Trois Accords, François Bellefeuille

Les Trois Accords, François Bellefeuille 5 : The Chainsmokers

The Chainsmokers 6 : The Offspring

The Offspring 7 : Flo Rida, Souldia

Festival du Domaine Forget

5 au 7 août, Domaine Forget, Saint-Irénée

6 : Marc Hervieux et l’OSQ (avec Florence K et Laurence Jalbert)

Marc Hervieux et l’OSQ (avec Florence K et Laurence Jalbert) 7 : Ariane Moffatt (avec Alex McMahon, Joseph Marchand, Jean-Phi Goncalves et Marie-Pierre Arthur)

