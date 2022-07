Festivent de Lévis: une pénurie de main-d’œuvre chez les fournisseurs

Alors que la pénurie de main-d’œuvre touche plusieurs secteurs au Québec, celle-ci n’a pas épargné le Festivent de Lévis en raison du manque de personnel chez ses fournisseurs.

«Ce qu’on a fait principalement, c’est d’allonger notre montage de deux jours pour offrir plus de flexibilité aux fournisseurs qui prennent plus de journées pour faire leurs installations. [...] Pour compléter l’équipe, on n’a pas eu le choix de recruter des gens qui ont un peu moins de formation qu’on va prendre un peu plus par la main», a expliqué Sara Lapointe-Gagné, coordonnatrice des opérations d’Evenma.

La 39e édition du Festivent aura lieu du 3 au 7 août au parc Champigny.