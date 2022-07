«Je suis vraiment fier de jouer dans Confessions» – Maxim Gaudette

Maxim Gaudette roule sa bosse dans le monde du cinéma, du théâtre et de la télévision depuis sa sortie du conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1997. Dans le film Confessions, il partage l’écran et est dirigé par Luc Picard. Un acteur et réalisateur qui, dit-il, nourrit chaque artiste qu’il côtoie.

• À lire aussi: Un tour de force: Luc Picard livre la marchandise avec Confessions

• À lire aussi: «Je suis un gars d’un seul projet» -Vincent-Guillaume Otis

• À lire aussi: Sandrine Bisson dans Confessions: tomber en amour avec un tueur à gages

«Luc, c’est un gars qui adore les acteurs, il nous le dit et cela paraît, a expliqué Maxim Gaudette sur le tapis rouge du film Confessions. Ça nous met en confiance. Il s’est préparé tellement à l’avance. Porter deux chapeaux est extrêmement complexe et périlleux. En le voyant jouer ses premières scènes, j’ai été impressionné parce qu’il avait déjà cette maîtrise-là. Ce fut un tournage vraiment agréable qu’il a mené de main de maître.»

Sa première expérience de jeu avec Luc Picard remonte aussi à l’année de sa sortie de l’école de théâtre, dans la série L’ombre de l’épervier. Cette fois, et avec les années qui sont passées, l’acteur de 49 ans explique avoir mieux pu en profiter, transformant son admiration en opportunité de se nourrir des années d’expérience de Luc Picard.

«C’est le fun d’avoir le réalisateur parmi nous qui fait partie de la gang, qui va derrière la caméra et qui tout à coup vient avec nous pour jouer la scène. Il m’a vraiment impressionné.»

«Grisant»

Ce film – tourné il y a de cela plus de deux ans et dont la sortie fut maintes fois repoussée pour cause de pandémie – attirera les gens curieux au cinéma, croit-il. Pour son histoire inspirée de faits réels, son adaptation du livre Gallant : Confessions d’un tueur à gages des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin, le personnage de Gérald Gallant en lui-même et le contexte de la guerre des motards.

Son personnage, Rodrigue « Rod » Lemay, est un propriétaire de garage fricotant avec le crime organisé. Un personnage un peu plus développé dans le livre qui a été remodelé dans le scénario cinématographique de Sylvain Guay.

«Luc a gardé l’idée que ce gars avait un garage et avait commandé certains meurtres à Gallant», a ajouté celui qui a dévoré le livre.

«C’est un raciste et un homophobe ; des travers qui aujourd’hui ne passent plus, mais qui sont dits ouvertement – et de manière choquante – dans le film. C’est un personnage qui est à des lieues de ce que je suis moi-même. Ce n’est pas reluisant, mais pour un interprète, c’est grisant d’avoir à faire ça.»

Théâtre et petit écran

Maxim Gaudette tient un rôle secondaire dans l’excellente série Larry déposée en intégralité plus tôt en juillet sur l’EXTRA de TOU.TV.

Il personnifie le beau-fils de Larry, ex-policier d’infiltration menant sa propre enquête, interprété par le brillant Benoît Gouin.

On verra aussi l’acteur sur les planches de théâtre en septembre dans À cause du soleil, d’Évelyne de la Chenelière. Une pièce inspirée du roman L’étranger, d’Albert Camus, qui sera présentée au Théâtre Denise-Pelletier et dans laquelle il défend le personnage principal.

On continuera aussi à le voir dans 5e rang, série qui en est à sa 5e saison.

«Comme j’avais joué dans L’auberge du chien noir – donc en connaissant Sylvie Lussier et Pierre Poirier –, je me doutais que cela durerait un bon moment [rires]. Au fond, tant que ça marche et tant que les gens nous suivent, pourquoi pas. Ce sont des personnages tellement intéressants à défendre.»