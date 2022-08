Jeux du Commonwealth: les deux Darsigny en bronze

Un total de 196 kg a permis à l’haltérophile Tali Darsigny de décrocher une médaille de bronze chez les 59 kg aux Jeux du Commonwealth, dimanche à Birmingham, en Angleterre.

Après avoir raté sa première tentative à 87 kg à l’arraché, elle a tenté sa chance à nouveau pour soulever la barre avec brio. À l’épaulé-jeté, la Québécoise a réussi ses trois essais, dont un dernier à 109 kg.

Le titre de cette catégorie est allé à Rafiadu Folashade Lawal, du Nigeria. Cette dernière a signé un record des Jeux du Commonwealth avec un cumulatif de 206 kg. L’Anglaise Gordon Brown a reçu la médaille d’argent (197 kg).

Un peu plus tard, c’était au tour de son frère Shad de se frayer un chemin jusqu’à la troisième marche du podium de sa catégorie. En action chez les 73 kg, il a soulevé des charges de 135 kg à l’arraché et de 163 kg à l’épaulé-jeté, portant ainsi son total à 298 kg.

L’Indien Achinta Sheuli s’est dirigé vers une médaille d’or avec un record de la compétition à 313 kg. Son troisième essai à l’arraché, à 143 kg, représente également une marque de l’événement.

Savard et Harvey médaillées du relais 4x200 m libre

En natation, Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey ont fait équipe avec Summer McIntosh et Ella Jansen à l’occasion du relais 4x200 m libre. Un duel était à prévoir entre les Canadiennes et les Australiennes et c’est ce à quoi les spectateurs ont eu droit.

Le Canada était en tête en début de course, mais leurs rivales ont pris les devants au deuxième relais et ont accentué leur avance par la suite. Les représentantes de l’Australie ont dominé et ont même établi un record du monde avec un temps de 7 min 39,29 s.

Les Canadiennes ont reçu l’argent (7 min 51,98 s) et les Anglaises ont terminé troisièmes (7 min 57,11 s).

Plus tôt, Harvey avait nagé pour l’obtention d’une médaille en finale du 100 m dos. Elle a conclu avec un temps de 1 min 0,72 s pour se classer sixième. La Canadienne Kylie Masse a reçu la médaille d’argent en finissant derrière l’Australienne Kaylee McKeown.

Deuxième de son groupe en qualification, Savard est quant à elle parvenue à mettre la main sur un billet pour la finale du 50 m papillon

Félix Dolci tout juste à court

En Gymnastique artistique, Félix Dolci a conclu au quatrième rang du concours complet avec un cumulatif de 81,550.

Le Lavallois a été le meilleur athlète de la finale à l’exercice au sol (14,200), aux anneaux (14,000) et à la barre fixe (13,550). Il a bien fait aux barres parallèles et à la table de saut, mais il a connu plus de difficultés au cheval d’arçons. Au final, il a raté la troisième marche du podium par seulement 0,200, tout juste derrière Marios Georgiou, de Chypre.

Les Anglais Jake Jarman (83,450) et James Hall (82,900) ont décroché l’or et l’argent, respectivement.

Qualifiée pour la finale du concours complet féminin, Laurie Denommée s’est quant à elle classée septième (49,700). Sa compatriote Emma Spence est montée sur la troisième marche du podium en raison de ses 52,350 points. L’Australienne Georgia Godwin (53,550) et l’Anglaise Ondine Achampong (53,000) ont été les seules à la devancer.