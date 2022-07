Essai de Maï Nguyen: la guerre racontée par une enfant

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le Québec a connu plusieurs vagues migratoires. Ces immigrants arrivaient au pays non pas pour des raisons économiques, mais pour fuir la guerre.

Après le renversement du gouvernement démocratique de Salvador Allende au Chili, en septembre 1973, des milliers de Chiliens ont fui la dictature et ils furent nombreux à venir s’installer au Québec, imprégnant ainsi une touche de latinité à notre idiosyncrasie nord-américaine. Les Chiliens s’intégrèrent rapidement en apprenant le français.

En 1975, le Québec connut une autre vague migratoire avec l’arrivée de ceux qu’on a appelés les «Boat People». Avec la victoire du Vietnam du Nord et la chute de Saïgon, des milliers de Vietnamiens du sud ont pris panique et ont abandonné leur patrie. Plusieurs d’entre eux sont venus s’installer au Québec. Ces nouveaux arrivants purent s’intégrer rapidement eux aussi.

On connaît tous l’histoire plus que sympathique de l’écrivaine Kim Thuy. Voici maintenant celle de Maï Nguyen, la benjamine d’une famille de huit enfants, dont le père et la mère sont nés au Vietnam du Nord.

Près de 50 ans plus tard, Maï essaie de se rappeler, acceptant, comme elle dit, la subjectivité de ses souvenirs et appelant à la rescousse la mémoire de ses frères. Car elle entend écrire un livre apolitique qui ne blâme ni «le communisme qui cherche à se débarrasser de la colonisation ni personne».

Son histoire commence quelque part en 1963.

Un premier moine bouddhiste s’immole publiquement par le feu pour protester contre la décision du président du Vietnam du Sud Ngô Dình Diêm de réprimer «par les armes toute tentative de célébration de la naissance du Bouddha». Les images de l’immolation feront le tour du monde. Jusqu’à la fin de la guerre et pour la contester, des dizaines de moines et de nonnes reproduiront son geste. La petite Maï n’a que sept ans et elle en restera marquée à jamais. Comment un être humain pouvait-il brûler sans bouger, sans crier, se demandait-elle.

Départ chaotique

On découvre petit à petit ce qu’était la vie au Sud pendant la guerre. La famille de Maï est pauvre et sa mère devra un jour vendre le chien pour joindre les deux bouts. Son grand-père, qui a participé à la guerre d’Indochine, fume de l’opium, ce qui l’éloigne des siens. Il n’a jamais pris Maï dans ses bras.

Au fil de ses conversations avec ses frères, dont deux ont été enrôlés dans l’armée sud-vietnamienne, défilent des images de corps éclatés, d’enfants en haillons cherchant leurs parents dans les décombres, d’exodes dans le plus grand désordre au milieu d’intenses bombardements d’artillerie.

«Les bruits des explosions sont tellement forts et proches, se rappelle-t-elle. Tout ce que je vois, ce sont des feux d’artifice partout. C’est comme un tremblement de terre avec de la lumière, les choses se cassent. On saute, on court dans la maison. Elle contient des sacs de sable. Ils nous protègent des morceaux de bombe qui volent, mais ils ne sauvent pas la vie. On m’a appris à m’accroupir derrière eux.» Pas surprenant que Maï déteste les sirènes et qu’elle ne peut supporter encore aujourd’hui les images de bombardement à la télé.

Puis c’est le départ chaotique de Danang vers Saïgon, en bateau puis en avion. La capitale du Sud se rend, fin avril 1975. Les ressortissants étatsuniens, militaires, personnels d’ambassade, ont 24 heures pour quitter le pays. La famille de Maï est du nombre. On revoit l’image de l’hélicoptère posée sur le toit de l’ambassade étatsunienne, pour évacuer le plus de monde possible. Maï et sa famille monteront plutôt, avec 4500 autres personnes, sur un cargo qui les mènera aux Philippines.

De la base militaire de Guam, ils s’envoleront vers la Pennsylvanie puis vers Montréal, où Maï vit toujours. La jeune Vietnamienne a fui son pays en guerre, mais les terribles images de cette guerre la poursuivront longtemps.

Elle s’intégrera rapidement sans jamais perdre le goût de son pays. En 1998, 23 ans après son installation à Montréal, Maï retourne au Vietnam. Elle retrouve les odeurs et couleurs de son enfance, les flamboyants odorants, les bougainvilliers aux «fleurs de papier». Malgré son intégration au Québec, le Vietnam ne la quittera jamais, tout comme l’horreur de la guerre.

Voici un petit récit empreint d’une douce nostalgie et tendrement raconté.

