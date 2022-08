Le retour de Maripier Morin irrite Safia Nolin

La chanteuse Safia Nolin, qui avait accusé Maripier Morin de harcèlement sexuel à l’été 2020, a déploré dans une sortie sur Instagram son retour en fanfare à la vie publique.

• À lire aussi: Sur Instagram, Safia Nolin dénonce le retour de Maripier Morin

• À lire aussi: Maripier Morin: «Je suis alcoolique, toxicomane et toujours en thérapie»

• À lire aussi: Les Québécois à la rescousse d'Osheaga

« C’est déjà assez difficile de constater que deux ans plus tard, ma santé mentale, ma sécurité, ma carrière sont extrêmement atteints [sic] pis que je vois sa face partout », a-t-elle écrit samedi soir dans une publication sur le réseau social.

Photo Martin Alarie

C’est que Maripier Morin a récemment entamé une tournée de promotion pour le film Arlette, son premier rôle depuis plusieurs dénonciations, dont celles de Safia Nolin.

En 2020, elle a reproché à l’actrice de lui avoir déjà fait des avances déplacées et des commentaires racistes, et de l’avoir mordue à la cuisse dans un bar, deux ans plus tôt. Maripier Morin avait alors été larguée par le milieu artistique.

Safia Nolin affirme avoir subi de plein fouet les impacts de sa dénonciation, qui perdurent encore aujourd’hui, se traduisant par beaucoup de haine.

« C’est terrible ce qu’elle reçoit. On dirait qu’on est au Moyen-Âge et qu’une femme se fait jeter des pierres sur la place publique », réagit Nellie Brière, vulgarisatrice du numérique.

Selon elle, les réseaux sociaux ont perturbé l’espace public en offrant une plateforme à des voix et des opinions qui sortent du moule.

Elle compare Safia Nolin à une « pionnière qui va peut-être trop vite pour plusieurs », ce qui peut expliquer le ressac.

« Et elle n’a pas beaucoup de remparts pour se protéger, estime-t-elle, en remettant en question l’accompagnement des personnalités publiques sur le web. Il va falloir que les institutions se réveillent pour aider ces gens-là qui sont livrés en pâture complètement. Ça n’a aucun sens. »

Inversion des rôles

Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles, considère Safia Nolin comme « très courageuse » de faire une telle sortie sur les réseaux sociaux.

« Il arrive un moment où on n’est plus capable de se taire, où on se dit que ça ne peut pas être pire que le silence qui nous est imposé », souligne la candidate au doctorat en sexologie.

Elle voit dans la controverse une inversion des rôles, comme si Maripier avait été victime de Safia, plutôt que l’inverse.

« On demande au public d’arrêter de définir Maripier à partir de cette dénonciation-là, alors qu’on ne donne aucune opportunité à Safia de faire de même. Et en même temps, on lui en veut de ne pas passer à autre chose, alors que la violence envers Safia n’a jamais cessé », observe-t-elle.