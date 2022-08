Le SPVM ferme un kiosque de limonade amassant des sous pour la sclérose en plaques

Deux enfants montréalais vendant de la limonade devant leur maison pour amasser des fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques ont vu leur kiosque être fermé par des policiers du SPVM, samedi, rapporte Global News.

Pour une deuxième fin de semaine de suite, Ness (11 ans) et Ariel (8 ans) Partouche-Massa, ont installé un kiosque devant leur maison située à Roxboro, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Les deux enfants, dont la mère Ayana est atteinte de sclérose en plaques, ont à cœur cette cause et souhaitaient donc récolter des sous en vendant de la limonade.

Leur maman a reçu un diagnostic de cette maladie dégénérative en 2020 et depuis, elle doit utiliser une marchette ou un fauteuil roulant pour se déplacer.

Grâce à leur limonade, Ness et Ariel ont amassé plus de 1500 dollars, mais samedi, leur initiative a été anéantie par des agents du SPVM.

Les deux enfants utilisaient parfois un mégaphone pour attirer les clients, mais cette technique n’a pas plu à un homme qui s’est mis à les insulter et les menacer de leur faire fermer leur kiosque, affirmant même qu’il allait appeler la police.

Intervention policière

Quelques minutes plus tard, un policier est arrivé et a demandé à la mère et ses deux enfants de fermer leur kiosque.

«Je lui ai dit : “ monsieur l’agent, donnez-moi une amende. Je vais la payer’’», raconte Ayana Masse, qui souhaitait ainsi permettre à ses enfants de continuer à vendre leur limonade.

«Il a répondu : “Non, je ne vais pas vous donner d’amende. Vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi parce que vous êtes en fauteuil roulant’’», affirme la mère de Ness et Ariel.

Mme Masse clame que le policier l’a même menacée de l’arrêter.

«Il avait une main sur étui de révolver et me disait que j’étais agressive. Je lui ai demandé de quitter mon terrain, mais il a refusé» soutient-elle, ajoutant que l’agent n’est finalement parti qu’au bout de trois heures.

Ayana Masse indique que le policier aurait finalement quitté les lieux en disant aux enfants qu’ils ne pouvaient continuer à utiliser leur mégaphone. L’agent aurait menacé de revenir et arrêter leur mère.

Le SPVM ne souhaite commenter cette intervention, affirmant qu’il fallait analyser davantage cette histoire avant d’émettre quelque commentaire.

La mère des deux enfants, pour sa part, réclame des excuses de la part de la police.

Dimanche, Ness et Ariel étaient à nouveau devant leur maison pour vendre de la limonade, mais sans leur mégaphone.