Lutte contre le racisme systémique: peu d’employeurs respectent leurs engagements

Selon un sondage du Globe and Mail, seulement 10 % des entreprises canadiennes qui se sont engagées dans l’initiative BlackNorth pour lutter contre le racisme systémique ont réalisé des progrès significatifs depuis deux ans.

L'initiative BlackNorth a pour mission de mettre fin au racisme systémique anti-noir, en misant sur plusieurs aspects, comme le marché du travail, pour y arriver. Le mouvement avait été lancé après le meurtre de George Floyd par un policier blanc.

Dans ce plan quinquennal, les entreprises devaient notamment relever le défi d’engager des Noirs et de veiller à ce qu’ils occupent des postes importants.

Or, jusqu’à maintenant, seulement 10 % des 481 compagnies du pays qui ont adhéré à ce mouvement ont réalisé des progrès importants en ce qui a trait aux nombres d’employés, au nombre de cadres et d’administrateurs noirs.

La responsable de la diversité et de l'inclusion de la société de services de laboratoire LifeLabs, Brooke Graham, a jugé «décevant» le fait que 70 % des entreprises interrogées par «le Globe and Mail» aient choisi de ne pas répondre et de rendre leurs données publiques.

«Signer l'engagement BlackNorth est un pas dans la bonne direction, mais il est important pour la population que les Noirs de ce pays puissent réellement voir les entreprises respecter leurs engagements», a-t-elle indiqué.

De son côté, Carl James, professeur en éducation à l’Université York et titulaire de la chaire de recherches Jean Augustine pour l’égalité et l’inclusion, a rappelé que le problème ne se limite pas à un nombre.

«Il ne s'agit pas seulement du nombre de personnes noires que vous embauchez, a-t-il dit. Il faut se demander: quelles pratiques existaient dans ces entreprises au fil des années qui n'auraient peut-être pas pris en compte la diversité de la population ? Les institutions sont-elles prêtes à accueillir plus de Noirs sur le marché du travail ? Peuvent-ils se mettre entièrement au travail ou doivent-ils se conformer à une culture existante ?»