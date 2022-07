Matt Chapman ne dérougit pas contre les Tigers

Avec son 20e circuit de la campagne et son quatrième en autant de matchs dans cette série contre les Tigers de Detroit, Matt Chapman a pavé la voie à une victoire de 4 à 1 des Blue Jays, dimanche à Toronto.

Chapman a propulsé un tir de Garrett Hill (1-3) dans les gradins en deuxième manche. Devancé sur les sentiers par Teoscar Hernández, il a produit ses cinquième et sixième points dans cette série que les favoris locaux ont remportée 3-1.

Des doubles de Vladimir Guerrero fils et de Bo Bichette lors du cinquième tour au bâton ont scellé l’issue de la rencontre malgré un circuit de Javier Baez quelques instants plus tôt.

José Berríos (8-4) a quant à lui été excellent sur la butte en ne concédant qu’un point, trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Tim Mayza et Jordan Romano ont ensuite été parfaits lors des deux manches suivantes, le second signant son 24e sauvetage de la saison.

Hill, de son côté, a concédé quatre points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches.

Bonne séquence

Depuis qu’ils ont congédié Charlie Montoyo, Les Jays montrent maintenant une fiche de 11-3. Ils avaient précédemment montré un dossier de 1-9 sur la Côte ouest américaine qui a finalement eu raison du gérant.

Tout roule donc comme sur des roulettes pour les Jays, qui sont bien installés au deuxième rang de l’Est dans l’Américaine.

«J’adore ça, s’est exclamé le gérant par intérim John Schneider, selon le site officiel de l’équipe. Nous venons de traverser une période difficile sur la route, et avec tout ce qui s’est passé à l’extérieur du terrain. J’adore la constance avec laquelle les joueurs jouent. Offensivement, défensivement et sur le monticule.»

Les Blue Jays profiteront maintenant d’une journée de repos, lundi, avant de prendre la route en direction de la Floride où ils affronteront deux fois les Rays de Tampa Bay à compter de mardi. L’équipe canadienne disputera ses neuf prochaines parties aux États-Unis.

En bref

Par ailleurs, Alek Manoah devrait effectuer son prochain départ. Il avait été atteint d’une claque au coude, vendredi contre les Tigers, mais les radiographies n’ont montré aucune blessure sérieuse. Il devrait ainsi affronter les Twins au Minnesota, jeudi.

Manoah, qui montre un excellent dossier de 11-5 et une moyenne de points mérités de 2,43, a effectué des lancers samedi sans rencontrer le moindre problème.