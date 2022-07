Somptueux MUMAQ

Le MUMAQ présente une fascinante exposition baptisée Akhmîm, Égypte : 4000 ans d’art textile. Une seconde exposition consacrée au travail d’émaillage de cuivre du couple d’artisans québécois Passillé Sylvestre et l’exposition permanente Objets témoins, une histoire des métiers d’art du Québec. Le MUMAQ est ce musée méconnu exposant pourtant ses nombreux trésors au sein d’une somptueuse ancienne église.

On connaît peu le Musée des métiers d’art du Québec. Inauguré en 2021, l’endroit a pourtant déjà remporté le prix d’excellence de l’Association des musées canadiens, et on comprend pourquoi dès qu’on y pénètre.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le lieu tout d’abord impressionne : une ancienne église de la rue Dorchester qui a été vendue pour 1 $ aux pères de Sainte-Croix en 1930, puis littéralement démontée et reconstruite là où elle se trouve aujourd’hui.

En dessous, la salle de spectacles Émile-Legault, à l’intérieur, un immense hall d’exposition qui n’a rien à envier aux grands musées de la métropole, et encore plus haut, un jubilé magnifique et un orgue qui serait le deuxième à Montréal quant à la qualité du son.

Photo Pierre-Paul Poulin

Trio d’expositions

Dans son enceinte, trois expositions sont présentées, dont la petite nouvelle faisant plonger les visiteurs dans les intrigantes traditions égyptiennes de tissage vieilles de 4000 ans. Quatre millénaires de coutumes d’art textile racontés à travers photos, vidéos, tissages contemporains et plus âgés, et morceaux d’œuvres enfouis et retrouvés datant de plusieurs milliers d’années.

Un art et un métier souvent transmis de mère en fille, ayant permis aux femmes de la Haute-Égypte de s’émanciper (jusqu’à gagner parfois même plus d’argent que les hommes).

Photo Pierre-Paul Poulin

Révolution

L’idée première est de nous permettre d’admirer les œuvres savamment et minutieusement brodées à l’aide de métiers à tisser, demandant autant de concentration que d’efforts physiques aux tisserandes. On comprend rapidement, toutefois, que c’est aussi toute une révolution que cette forme d’art a permis aux femmes égyptiennes de vivre.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le visiteur plonge ainsi dans l’histoire du centre d’art textile de la ville d’Akhmîm et celle de certaines des 200 femmes œuvrant depuis plus de 60 ans dans un centre communautaire où elles ont repris cette longue tradition textile jadis réservée aux hommes (dont la plus célèbre, Mariam Azmi). Un projet ayant permis de maintenir sa vocation originelle de centre d’art textile en Égypte et qui touche droit au cœur lorsqu’on découvre et comprend l’histoire et le cheminement des femmes artistes qui y tissent désormais leur nom.