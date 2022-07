Un artilleur droitier dans la mire des Jays

À moins de deux jours de la date limite des transactions dans le baseball majeur, les Blue Jays de Toronto auraient contacté les Athletics d’Oakland dans le but de faire l’acquisition du lanceur droitier Frankie Montas.

C’est ce qu’a appris le réseau MLB Network, dimanche.

L’athlète de 29 ans est l’un des meilleurs partants qui seraient disponibles pour un échange. Il semblerait que les Yankees de New York et les Cardinals de St. Louis soient aussi dans la course pour obtenir ses services.

Selon le site sportif The Athletic, les «A’s» souhaiteraient mettre la main sur deux espoirs de qualité et un joueur établi en retour de Montas.

En 19 départs cette saison avec les Athletics, un club en reconstruction, Montas a maintenu un dossier de 4-9 et une moyenne de points mérités de 3,18. Il évolue dans les ligues majeures depuis la saison 2015, l’unique qu’il a disputé dans l’uniforme des White Sox de Chicago. Le natif de la République dominicaine pourrait par ailleurs obtenir son autonomie complète aux termes de la campagne 2023.

Pour revenir aux Jays, la formation de la Ville Reine possède déjà une bonne rotation de partants avec Alek Manoah, Kevin Gausman, Ross Stripling et Jose Berrios. L’inconstance de Yusei Kikuchi expliquerait le désir des Blue Jays d’obtenir du renfort au monticule. Rappelons aussi que Hyun Jin Ryu ne reviendra pas cette saison après avoir subi l’opération de type «Tommy John».

En vertu de leur victoire de dimanche après-midi, l’unique équipe canadienne du baseball majeur détient une fiche de 57-45. Elle occupe le premier rang parmi les formations repêchées dans la Ligue américaine, et ce, avec une avance de 2,5 parties sur le premier club exclu des éliminatoires.