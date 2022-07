Une microbrasserie vandalisée pour avoir reçu Justin Trudeau à dîner

Une microbrasserie de l'Île-du-Prince-Édouard affirme avoir été vandalisée, en raison d’une photo de son équipe avec le premier ministre du Canada Justin Trudeau publiée sur les réseaux sociaux.

Le 22 juillet dernier, Justin Trudeau s’est rendu à la microbrasserie Loan Oak pour dîner, où il a été photographié avec des membres du personnel de l’établissement.

Après avoir publié des photos de la visite sur le réseau social Facebook, Loan Oak soutient avoir été victime de plusieurs insultes et de nombreux commentaires vulgaires.

«Nous recevons encore des messages de haine et, cette fois, c’est allé beaucoup trop loin, a écrit l’entreprise dans une publication Facebook, samedi. Notre livreur a trouvé notre véhicule de livraison vandalisé.»

Facebook Loan Oak

Sur la photo, il est possible de voir que la vitre avant de l’automobile a sérieusement été endommagée. Elle doit être remplacée. La publication a d’ailleurs été partagée plus de 500 fois, en plus d’avoir suscité près de 2000 réactions.

Loan Oak allègue que l’indice de satisfaction de sa clientèle sur Facebook est passé de 4.8 étoiles sur 5 à une moyenne de 2.5 étoiles, après la visite de Justin Trudeau, puisque de nombreuses personnes, qui n’avaient jamais fréquenté l’établissement, se sont ruées sur le réseau social pour dénigrer leur travail.

L’entreprise a indiqué avoir modifié la publication du 22 juillet avec Justin Trudeau pour ne plus montrer la photo du premier ministre avec le personnel. Les policiers ont aussi été contactés pour assurer la sécurité des employés.