Coupe Hlinka Gretzky: le Canada pulvérise la Suisse par la marque de 14 à 0

Le Québécois Ethan Gauthier a réussi un tour du chapeau, dimanche à Red Deer en Alberta, et la formation canadienne a amorcé la Coupe Hlinka Gretzky avec une percutante victoire de 14 à 0 face à la Suisse.

Calum Ritchie (un but, trois aides) et Cameron Allen (quatre aides) ont totalisé quatre points. Trois joueurs ont récolté trois points et six autres ont noirci deux fois la feuille de pointage. Le défenseur Jordan Tourigny s’est notamment fait complice de deux filets.

Au total, 17 des 20 patineurs canadiens ont obtenu au moins un point.

«Le crédit revient aux joueurs», a d’ailleurs noté dans un communiqué l’entraîneur-chef Stéphane Julien, qui occupe le même rôle avec le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le pilote estime que c’est le jeu en infériorité numérique tôt dans le match qui a donné le ton. Plutôt que d’encaisser un but, la formation de l’unifolié a touché la cible avec un homme en moins, gracieuseté de Colby Barlow.

«Lors du premier désavantage numérique, nous avons obtenu un gros arrêt de Scott [Ratzlaff] et nous avons marqué. C'était un grand moment du match pour nous, puis nous avons capitalisé à chaque fois que nous avions du temps en zone offensive. C'est un tournoi de courte durée, et vous ne voulez pas créer de mauvaises habitudes. C'était le défi de notre personnel et dans l'ensemble, nous ne pouvons pas être déçus de grand-chose ce soir.»

50 lancers

Ratzlaff a par ailleurs effectué 17 arrêts pour réaliser le jeu blanc. À l’autre bout, Ewan Huet et Diego Simeoni ont fait face à un barrage de 50 lancers.

Les Canadiens reprendront l’action mardi contre la Slovaquie dans ce tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de 18 ans et moins au monde.