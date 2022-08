Défi relevé

Le 23 juillet dernier, un an pratiquement jour pour jour après sa première opération à cœur ouvert à l’âge de 33 ans, Gratianne Vaisson a réalisé un exploit peu banal, soit celui de nager sur une distance de 5 kilomètres en eau libre lors de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, le tout en 2 h 3 min. Nommé NageAuCœur, son défi, soutenu par de nombreux donateurs et partenaires, lui a aussi permis d’amasser 5 010 $ en dons, qui seront remis à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) afin de soutenir le Département de cardiologie de l’Institut. Il est encore possible de faire un don en visitant le lien suivant : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/NAGEAUCOEUR/, et ce, jusqu’au 23 septembre, date à laquelle les tirages des 8 prix offerts par les partenaires du défi seront effectués. Sur la photo, une équipe soudée : Gratianne Vaisson et sa coach Clarence Gagné (à droite) au lac Saint-Jean.

Bravo, Michel !

Photo courtoisie

Journaliste-photographe à Ici l’info depuis 2016 après une carrière de 28 ans dans cette même fonction à l’hebdomadaire Beauport Express et plusieurs années auparavant comme photoreporter pigiste, Michel Bédard a reçu récemment la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec des mains du député provincial de Montmorency, Jean-François Simard. Cette marque de reconnaissance vient couronner plus de 40 ans de couverture journalistique dans plusieurs domaines, comme l’actualité, l’économie, la culture, la vie communautaire et les sports, sur les territoires de Beauport, la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi que dans plusieurs arrondissements de la ville de Québec alors qu’il travaillait pour Québec Hebdo, propriété de TC Media. Michel est aussi agent de développement de la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux et, depuis peu également, agent de communication de l’organisme communautaire Le Pivot. Sur la photo, Jean-François Simard (à gauche) a procédé dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale à la remise officielle de la médaille sur laquelle il est gravé « En reconnaissance de la qualité de votre plume et de vos clichés mettant en valeur les faits marquants de votre communauté ».

Finesse et justesse

Photo courtoisie

Bravo à Marie-Claude Lessard (photo), qui a récemment réussi le deuxième trou d’un coup de sa carrière. L’exploit est survenu au trou numéro 15 du Club de golf Lorette, à Loretteville, cette magnifique normale trois de 112 verges pour les dames, alors que Marie-Claude a utilisé avec finesse son bois 7. Jacques Royer, Johanne Leclerc et Alain Samson ont partagé la joie de Marie-Claude, ayant été témoins de son exploit.

En souvenir

Photo d'archives

Le 1er août 2012 : Le premier ministre Jean Charest demande au lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne de dissoudre l’Assemblée nationale, ce qui permet d’inviter les Québécois à se rendre aux urnes le 4 septembre, le lendemain de la fête du Travail.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Luc Paradis (photo), associé-conseil, secteur Affaires, chez Morency, société d’avocats, S.E.N.C.R.L... Messmer, de son vrai nom Éric Normandin, artiste québécois qui pratique l’hypnose sur scène depuis les années 1990, 51 ans... Jason Momoa, acteur américain d’origine océanienne (Aquaman), 43 ans... Marc Denis, analyste des matchs du Canadien à RDS, 45 ans... Beckie Scott, fondeuse à la retraite, 48 ans... Lawrence Cassista, chroniqueur à l’hebdo L’Autre Voix qui s’implique au sein du Carnaval de Québec, 78 ans... Bruno Laplante, baryton et chanteur d’opéra, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er août 2019 : David Latouche (photo), 31 ans, directeur, Communications et Marketing, Opération Nez rouge... 2018 : Rick Genest, 32 ans, mieux connu sous le nom de Zombie Boy, mannequin montréalais entièrement tatoué sur le visage et le corps... 2017 : Jérôme Golmard, 43 ans, joueur de tennis français, professionnel de 1993 au début 2006... 2015 : Bernard d’Espagnat, 93 ans, physicien français... 2013 : Gail Kobe, 81 ans, actrice et productrice américaine... 2012 : Douglas Townsend, 90 ans, compositeur américain... 2003 : Marie Trintignant, 41 ans, actrice française... 1996 : Lucille Teasdale-Corti, 67 ans, pédiatre et chirurgienne... 1996 : Frida Boccara, 55 ans, chanteuse française.