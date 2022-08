Disparu en forêt: deux jours après avoir été retrouvé, sa famille brise le silence

La famille de l’homme porté disparu à Saguenay la semaine dernière a brisé le silence, lundi, pour remercier tous ceux qui ont participé aux recherches, deux jours après qu’il ait été retrouvé dans une forêt difficile d’accès.

Stéphane Bouchard a été retrouvé inconscient, mais en vie, samedi en début d’après-midi, après avoir passé trois jours seuls en forêt.

Même si le randonneur qui a célébré ses 46 ans samedi est hors de danger, il aura besoin de temps pour se refaire une santé. Il récupère à l’hôpital de Chicoutimi entouré des membres de sa famille.

«C’est terrifiant, c’est mortifiant ce qu’on a vécu», a affirmé son père, Russel-Aurore Bouchard.

Historienne bien connue au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Russel-Aurore Bouchard, a vécu des montagnes russes d’émotions dans les jours suivant la disparition de son fils. Ce dernier avait l’habitude de revenir chez lui vers 14 h 30.

«À 15 h, je savais que quelque chose n’allait pas, a raconté Mme Bouchard. Est-ce qu’il s’est perdu ? Est-il allé ailleurs ? A-t-il eu un accident ? A-t-il été assassiné ? Ça nous travaille dans la tête. Et c’est là que j’ai vu tous les dangers qui s’offraient à un homme de la nature de Stéphane. Il aurait été incapable de se défendre, il est trop bon.»

Les policiers ont été contactés à 17 heures.

«Dans l’heure qui a suivi notre appel, la sûreté municipale est arrivée chez nous, a-t-elle assuré. Ils n’ont pas tardé. Il n’y a eu aucune erreur là-dessus. Ç’a été impeccable ce qu’ils ont fait.»

Cependant, plus les heures passaient, plus l’inquiétude grandissait.

«Connaissant cette forêt, je me suis dit le troisième jour qu’il était mort, mais avec ma femme on pleurait et elle me disait qu’elle entendait battre encore son cœur. Je savais qu’il pouvait être partout dans cet enfer, mais où et comment le trouver ? Samedi matin, j’ai demandé aux citoyens du côté est de la route Madoc de pénétrer le massif parce qu’ils étaient les seuls à pouvoir y aller», a raconté l’historienne.

C’est d’ailleurs ce que Bernard Barrette, un citoyen du secteur qui a fréquenté la même école secondaire que Stéphane Bouchard, a fait samedi en fin d’avant-midi.

«J’ai pris une chance parce que je m’attendais à tout, sauf à le trouver en vie», a admis M. Barrette.

Il a marché un peu moins d’un kilomètre dans le boisé derrière chez lui avant de prendre une pause.

«Quand je me suis arrêté, j’ai entendu un genre de grognement, un bruit dans le foin, à peut-être à 15 pi de moi. Je suis allé voir et j’ai trouvé Stéphane couché dans le ruisseau. Il était inconscient, a-t-il expliqué. Je suis vraiment très content, mais il y a des gens qui ont marché trois jours dans le bois et qui ont fait beaucoup plus d’efforts que moi. Je suis juste le chanceux qui est tombé dessus si on veut.»

«Je remercie Bernard qui est devenu un membre de ma famille. Je remercie la sûreté municipale de Saguenay et ses équipes, bref, tous les gens qui ont pu participer», a mentionné Russel-Aurore Bouchard.