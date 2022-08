F1: Alonso quitte Alpine pour rejoindre Aston Martin en 2023

PARIS | Le jeu des chaises musicales pour la saison prochaine en Formule 1 est lancé: le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso va quitter l’écurie Alpine pour courir en 2023 chez Aston Martin, a annoncé lundi l’écurie anglaise.

Un champion en remplace un autre, Alonso récupérant ainsi le baquet du quadruple champion du monde chez Red Bull, l’Allemand Sebastian Vettel, qui a annoncé jeudi dernier prendre sa retraite de la F1 à la fin de la saison 2022.

«Toute l’équipe Aston Martin est très enthousiaste à l’idée d’accueillir l’incroyable expérience de Fernando, sa brillante pointe de vitesse et son expertise de la course», écrit l’équipe anglaise dans un communiqué posté lundi matin sur internet et sur les réseaux sociaux.

«Le recrutement d’un talent spécial comme celui de Fernando est une déclaration d’intention forte de la part d’une organisation engagée à développer une écurie victorieuse en Formule 1”, ajoute le texte.

Vétéran de la grille (il a fêté ses 41 ans vendredi), le Taureau des Asturies, considéré comme l’un des plus grands pilotes de sa génération, avait assuré plus tôt cette saison être prêt à rester en F1 pour «deux ou trois années supplémentaires».

En fin de contrat avec le constructeur français, c’est donc de l’autre côté de la Manche que le pilote continuera sa route en F1, avec «un contrat pluri-annuel», prend soin de préciser l’écurie Aston Martin (ex-Force India, quand elle appartenait au milliardaire indien Vijay Mallya, puis Racing Point lors du rachat initial par Stroll).

Cette équipe «est clairement en train de mettre l’énergie et l’engagement qu’il faut pour gagner, c’est donc l’une des écuries les plus excitantes en Formule 1 aujourd’hui», a écrit Alonso dans le même communiqué.

Et de poursuivre: «je connais Lawrence (Stroll, propriétaire de l’écurie, ndlr) et Lance (son fils, l’autre pilote de l’écurie) depuis longtemps et il est évident qu’ils ont l’ambition et la passion nécessaire pour réussir en Formule 1”.

10e du championnat

Alonso a piloté en F1 entre 2001 et 2018, remportant le titre mondial avec Renault en 2005 et 2006. L’Espagnol a aussi couru pour McLaren en 2007, puis entre 2015 et 2018.

Il a également passé cinq ans chez Ferrari (2010-2014), sans arriver à décrocher un nouveau titre alors qu’il est de l’avis général l’un des tout meilleurs pilotes.

Faute d’avoir les moyens de gagner en catégorie reine - tant avec Ferrari que McLaren - le natif d’Oviedo a ensuite quitté la F1 pendant deux ans, le temps de remporter les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019, le titre de champion du monde d’endurance en 2018-2019, avec Toyota, et de participer aux 500 Miles d’Indianapolis et au rallye-raid Dakar.

Revenu en F1 l’an dernier, à 39 ans, chez Alpine, la nouvelle identité de Renault, il a terminé à une modeste 10e place à l’issue de la saison dernière, devant son coéquipier, le Français Esteban Ocon. Son 98e et dernier podium, à ce jour, remonte au GP du Qatar 2021. Sa dernière victoire, la 32e, au GP d’Espagne 2013 à Barcelone, dans son pays natal.

«Nando» occupe actuellement la 10e place provisoire du Championnat du monde, après 13 courses sur 22, avec 41 points. Dimanche, il a terminé 8e du Grand Prix de Hongrie, devant Ocon à cause d’un mauvais choix de pneus par l’écurie française, pour ses deux pilotes.

Avec le départ de l’Espagnol, Alpine dispose désormais d’un baquet de libre, place qui pourrait revenir à son pilote de réserve, l’Australien Oscar Piastri, 21 ans, sacré champion de Formule 2 en 2021.