Fierté Montréal en 5 spectacles

La métropole vibre cette semaine au rythme de l’arc-en-ciel avec la 15e édition de Fierté Montréal. Jusqu’à dimanche, le festival déplace son port d’attache jusqu’à l’Esplanade du Stade olympique pour une série de spectacles où la musique, la danse, l’art du drag et, bien sûr, la diversité seront rois et reines. Voici cinq événements à ne pas manquer.

Soirée d’ouverture

Photo d'archives, Cédric Bélanger

Qui de mieux que la légende derrière l’iconique Magie rose pour lancer les festivités ? Ce n’est en effet nulle autre que Diane Dufresne qui ouvrira le bal demain soir avec une soirée d’ouverture qui donnera assurément le ton. La grande dame de la chanson québécoise inaugurera alors la scène TD de l’Esplanade du Stade olympique en compagnie des Femmes au tambour de Wendake et du DJ Pierre Kwenders.

► Mercredi, 19 h, sur la scène TD

SuXession

Photo courtoisie, Pop Montréal

Elles sont jeunes. Elles ont leur voix bien à elles. Et elles représentent la nouvelle génération d’artistes musicales à surveiller. Claudia Bouvette, Backxwash (photo) et Anachnid fouleront tour à tour la scène TD afin de présenter leurs répertoires respectifs aux festivaliers avides de découvertes.

► Jeudi, 20 h, sur la scène du Casino de Montréal

Drag Superstars

Photo d'archives, Agence QMI

La tradition Drag Superstars revient en force cette année, élargissant cette fois-ci ses horizons pour inclure des stars bien dignes de ce nom, mais n’ayant pas été portées par la locomotive Drag Race. Notre Rita Baga nationale (photo) prendra les commandes de cet événement où Ada Vox, HercuSleaze, Pétula Claque, Sasha Baga et Manny se mêleront aux Kylie Sonique Love, Nicky Doll, Lawrence Chaney, Priyanka, Silky Nutmeg Ganache et autres Pythia pour une soirée endiablée et, évidemment, truffée de lipsyncs légendaires.

► Jeudi, 20 h, sur la scène TD

ImmiX

Photo courtoisie, Noah Ndorisiyoni

Patsy Gallant, Corneille, Alaclair Ensemble (photo), Cœur de pirate et Dominique Fils-Aimé ne sont que quelques-unes des têtes d’affiche de l’événement ImmiX. Au programme : une mosaïque de genres musicaux aussi éclectique qu’électrisante, réunissant les idoles d’hier et d’aujourd’hui. On nous promet toute une fête... et c’est précisément ce à quoi on s’attend.

► Vendredi, 20 h, sur la scène TD

FeminiX

Photo d'archives, Agence QMI

Place aux femmes ! Six artistes issues de la diversité (incluant Sarahmée [photo], Calamine et Ariane Moffatt) se relaieront samedi soir pour une soirée exclusivement féminine où les rythmes pop, disco, rap et électroniques feront vibrer les foules sans relâche, jusqu’à 23 h.

► Samedi, à compter de 16 h, sur la scène du Casino de Montréal