Il démissionne comme enseignant pour travailler chez Walmart

Un homme de 28 ans dans l’État de l'Ohio aux États-Unis a quitté son emploi comme enseignant pour aller travailler comme directeur de magasin d’un Walmart, une annonce qui est devenue virale sur TikTok.

L’homme a travaillé comme tuteur en lecture et enseignant en deuxième année pendant six ans, a-t-il raconté dans une vidéo TIkTok publiée en juillet.

Il explique que la seule raison qui l’a poussé à changer d’emploi est le salaire et les conditions de travail. Chez Walmart, aucun diplôme n’était requis, a-t-il précisé alors qu’on offre un meilleur salaire.

«Imaginez si nos enseignants pouvaient se concentrer sur leur travail d’enseignant au lieu de devoir cumuler deux emplois, travailler les week-ends pour arriver à joindre les deux bouts», a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Good Morning America, jeudi.

7 years ago my mom picked up a 3rd job as an overnight stocker to help raise her two boys.... Now she has since been able to cut down to just the one job! Also our whole family now works at Walmart!

«Je ne veux absolument pas que les gens pensent que je veux décourager quiconque de devenir enseignant», a-t-il poursuivi. «Ce n'est pas le cas. Je veux juste que mes amis professeurs soient payés comme il se doit.»

La vidéo originale de Goshorn sur TikTok ne durait que six secondes. On pouvait le voir montrant son uniforme de Walmart en tant que directeur de magasin. Il a ajouté, en légende: «Quitter l'enseignement après six ans pour devenir directeur chez Walmart et gagner plus sans utiliser mon diplôme.»

Goshorn travaillera comme spécialiste en gestion des stocks et s'assurera que les camions de livraison sont déchargés. Il dit qu'il gagnera 55 000$ par année avant les primes, comparativement à 43 000$ pour son poste d'enseignant.