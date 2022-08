La Caisse en «négociations exclusives» pour acquérir une filiale de la SNCF

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est en pleine discussion en vue de l’acquisition d’une filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Des «négociations exclusives» faisant suite à un processus d’enchères concurrentiel sont en cours entre la SNCF, le gestionnaire d’actifs DWS et la CDPQ, concernant la cession du groupe Akiem, considéré comme le chef de file des services de location et de maintenance de locomotives en Europe.

«L’offre de la CDPQ est soumise aux procédures usuelles d’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe SNCF et d’Akiem, peut-on lire dans un communiqué diffusé par la CDPQ lundi. Par ailleurs, la réalisation de cette opération devrait notamment être soumise à l’autorisation de certaines autorités de la concurrence».

«La CDPQ est ravie de se porter acquéreuse d’Akiem, un acteur ferroviaire européen de premier plan, et est impatiente de travailler avec son équipe afin d’amener l’entreprise dans la prochaine phase de sa croissance, a notamment indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. (...) Avec les trois quarts de sa flotte roulant déjà à l’électricité, Akiem propose une réponse durable aux défis de décarbonation du transport — une solution qui nous a séduits dès le départ.»

Désendettement de la SNCF

Laurent Trevisani, directeur général délégué Stratégie et Finances du Groupe SNCF, a pour sa part déclaré que cette opération permettrait, une fois les accords définitifs conclus, de participer au financement des «activités cœur» de la SNCF et des relais de croissance du Groupe, tout en accélérant son désendettement.

«Il s’agirait aussi d’adosser Akiem à un partenaire de long terme, à même d’assurer la pérennité de l’activité de cette société qui demeurerait un partenaire commercial de SNCF», a-t-il ajouté.

En 2021, Akiem a enregistré un chiffre d’affaires de près de 220 millions d’euros et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de l’ordre de 150 millions d’euros. L’entreprise possède une flotte de plus de 600 locomotives, 46 trains de passagers et environ 250 employés. Son siège social se situe en France et le groupe dispose de sept bureaux internationaux.