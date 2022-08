La crème glacée à la vanille au banc d’essai

Plaisir d’été par excellence, la crème glacée plaît aux petits et aux grands. Personnellement, c’est même ma douceur préférée ! Le rayon des glaces est plus vaste que jamais et c’est assurément la saveur à la vanille qui occupe le plus d’espace. Cap sur les meilleurs choix !

NOTRE ANALYSE

En tout, 23 choix de crèmes glacées à la vanille ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque portion de 125 ml (1/2 tasse) apporte :

Entre 70 et 290 calories

Entre 2 et 18 g de lipides, dont entre 1 et 11 g de gras saturés

Entre 12 et 26 g de glucides

Entre 6 et 26 g de sucres, dont entre 0 et 8,6 g de polyalcools

Entre 0,7 et 6 g de protéines

Entre 30 et 85 mg de sodium

Entre 0 et 3 g de fibres

LES MEILLEURS CHOIX

La crème glacée à la vanille de Coaticook

Cette glace est parmi les moins riches en sucres et en lipides de tous les produits analysés. Chaque portion de 125 ml (1/2 tasse) apporte 126 calories, 6,6 g de lipides et 12 g de sucres. Le lait est le premier ingrédient sur la liste (et non les substances laitières), ce qu’on apprécie. Elle contient quand même certains additifs typiques de ce type de produit : mono et diglycérides, gomme de guar, gomme de cellulose, polysorbate 80.

La crème glacée à la vanille de Nestlé Parlour

Avec ses 110 calories, 3,5 g de lipides et 13 g de sucres par portion de 125 ml (1/2 tasse), cette glace fait partie des options les moins riches en sucres et en lipides du banc d’essai. Cependant, la liste d’ingrédients contient plusieurs additifs alimentaires (ex. : gomme de cellulose, carraghénine, propylène glycol, etc.). La crème glacée à la vanille française de Nestlé Parlour et la crème glacée légère à la vanille française, la Vraie Crème, de Nestlé offrent des valeurs nutritives et des ingrédients similaires.

LES MOINS BONS CHOIX

Parmi les moins bons choix, on retrouve les crèmes glacées à base de crème (et non de lait). Leur liste d’ingrédients est souvent plus belle, mais leur richesse en gras et en sucres en font de moins bonnes options

La crème glacée à la vanille Bourbon de Lambert

Chaque portion de 125 ml (1/2 tasse) apporte 206 calories, 10,6 g de lipides, dont 7 g de gras saturés, et 19 g de sucres. Elle fait donc partie des options les plus sucrées et riches en gras du banc d’essai. De plus, la liste d’ingrédients contient des additifs alimentaires (ex. : mono et diglycérides, gomme de caroube, carboxymethyl cellulose, dextrose, gomme de guar, carraghénine).

La crème glacée à la vanille du Glacier Bilboquet

Avec ses 210 calories, 12 g de lipides dont 7 g de gras saturés et 20 g de sucres par portion de 125 ml (1/2 tasse), cette glace fait partie des produits les plus riches en sucres et en gras du banc d’essai. La liste d’ingrédients est courte avec la présence de quelques agents texturants seulement (ex. : gomme de guar, gomme de caroube, gomme de xanthane).

La crème glacée à la gousse de vanille d’Häagen-Dazs

Cette glace est la plus sucrée et la plus riche en lipides du banc d’essai. Chaque portion de 125 ml (1/2 tasse) fournit 290 calories, 18 g de lipides, dont 11 g de gras saturés, et 26 g de sucres. Cependant, la liste d’ingrédients est courte et simple, sans additifs alimentaires. La crème glacée à la vanille de la même marque offre des valeurs nutritives et des ingrédients similaires.

LES COMPROMIS

Si les deux crèmes glacées suivantes ont les plus belles valeurs nutritives, la présence d’édulcorants les disqualifie de notre palmarès. Par contre, les teneurs en calories, gras et sucres sont considérablement inférieures à toutes les autres variétés étudiées.

La crème glacée à la gousse de vanille de CoolWay

Chaque portion de 125 ml (1/2 tasse) apporte 70 calories, 2 g de lipides et 6 g de sucres. Il s’agit de la glace la moins sucrée et la moins riche en lipides du banc d’essai. Toutefois, la liste d’ingrédients contient de nombreux additifs alimentaires (ex. : gomme de guar, gomme de xanthane, gomme de caroube, etc.) et de l’érythriol (3 g par portion de 125 ml), un sucre-alcool. La présence de dextrine explique sa teneur en fibres (3 g).

La crème glacée à la vanille sans sucre ajouté de Chapman’s

Ce produit fait partie des glaces les moins sucrées (6 g) et les moins riches en lipides (6 g) du banc d’essai, mais elle contient des édulcorants (maltitol, 8,6 g, et sucralose, 6,6 g) et des additifs alimentaires.

