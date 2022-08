Fondation des maladies de l’œil: l’ex-mannequin aux yeux félins va courir pour la bonne cause

Après avoir posé pour des magazines de mode partout sur la planète à 16 ans, la jeune Québécoise « aux yeux félins » se prépare à courir trois marathons en 22 jours pour la Fondation des maladies de l’œil.

Gabrielle Ouellet n’a rien d’une fille ordinaire. Derrière ses yeux de chat et ce regard perçant qui lui a permis de voyager à Paris, Londres, Tokyo et New York à l’âge de 16 ans se cache une jeune fille qui a beaucoup souffert.

Atteinte du syndrome du « cat-eye », une condition génétique rare, la native de Saint-Nicolas devra très tôt apprendre à vivre avec une vision périphérique restreinte et une forte myopie, une situation qui la rendra vulnérable.

Photo d'archives

« Quand j’étais petite fille, je voyais mes yeux comme quelque chose de très négatif. Mon estime personnelle a été très affectée », révèle-t-elle au Journal.

L’ex-mannequin internationale avait deux rêves : avoir des yeux normaux et être la prochaine gardienne de but du Canadien.

« Dans toutes les villes [du monde], j’avais tout le temps mon gilet de Carey Price comme porte-bonheur », confie en riant celle qui performait bien dans des équipes masculines au hockey mineur.

Université York

Maintenant âgée de 26 ans et possédant un énorme bagage d’expérience, elle reconnaît que ses problèmes de vue ont forgé son caractère et la femme qu’elle est devenue.

Sa bataille l’a aussi aidée dans un monde de fous, celui de la mode.

Mannequin à temps plein pendant environ trois ans, c’est en 2016 qu’elle décidera de poursuivre ses études.

Elle complétera un baccalauréat à l’Université York de Toronto et terminera une maîtrise en management à la Schulich School of Business.

Aujourd’hui, elle travaille pour le Collège Glendon de l’Université York. De plus, elle accepte encore quelques contrats comme mannequin.

Défi Go

À l’automne, Gabrielle Ouellet participera au Défi GO. L’objectif est d’amasser 50 000 $ pour la Fondation des maladies de l’œil et l’exploit est de courir trois marathons en trois semaines.

L’ancienne top model s’élancera à Montréal le 25 septembre, à Québec le 2 octobre et à Toronto le 16 octobre.

« La recherche, c’est la base des avancements technologiques et je voulais redonner », explique la femme inspirante qui porte des lentilles sclérales, de nouveaux verres de contact sophistiqués. « Ça me permet d’avoir une vision presque normale. »

À la suite d’un article paru dans Le Journal en 2014, Gabriel Ouellet a reçu plusieurs messages de personnes aux prises avec des troubles visuels. C’est à ce moment qu’elle a réalisé comment elle pouvait avoir un impact en s’impliquant auprès de la Fondation des maladies de l’œil.