Marjo: regarder droit devant et avancer

À quelques mois seulement avant de faire un saut dans le vide, Marjo se dit prête à endosser le rôle de coach pour la nouvelle saison de «La Voix», bien qu’il y ait encore une grande part d’inconnu qui l’attend.

En entrevue à l’Agence QMI, l’autrice-compositrice-interprète a avoué qu’il était encore un peu difficile pour elle d’anticiper tout ce que ce nouveau défi allait lui demander et rapporter, mais qu’elle plongerait dans l’aventure — tête première — de toute façon.

«C’est nouveau pour moi. Je n’ai jamais eu un rôle de la sorte, mais je vais le vivre! J’ai quand même 46 ans d’expérience de scène, de studio, d’écriture, et de tout ce qui englobe le métier que je fais, donc je ne pense pas que je vais nager dans le néant», a-t-elle indiqué.

La rockeuse à qui l’on doit les succès radio «J’lâche pas», «Ailleurs», «Chats sauvages», et l’hymne incontesté «Provocante» a de surcroît avoué n’avoir jamais été trop du genre à faire de la visualisation ou à se créer des attentes par rapport à de nouveaux projets. Elle avance, et c’est tout.

«Je rentre dans quelque chose que je ne connais pas, mais j’accepte d’y aller et je l’ai accepté par pur défi. Pour l’expérience que ça va me rapporter de vivre tout ça avec des personnes qui veulent chanter et qui veulent en faire leur métier», a-t-elle entre autres expliqué.

C’est d’ailleurs une opportunité pour elle d’expérimenter de nouvelles méthodes de travail. «Les artistes, on travaille beaucoup en solo, là c’est une autre paire de manches; on va travailler en gang! Je pense que je vais parfaire ma personnalité à travers tout ça et apprendre à travailler en équipe et à mieux partager», a-t-elle ajouté.

«J’ai bien hâte de voir pour quoi je vais retourner ma chaise», a-t-elle ensuite dit en riant, précisant qu’elle ne cherchait pas forcément un genre musical en particulier ou un certain type de voix. Elle compte surtout se fier à ce qu’elle va entendre au cours des auditions à l’aveugle, sans toutefois cacher son envie d’étendre un peu de bon vieux rock à la saveur Corbeau et Offenbach. «Ce serait bien d’en entendre qui s’égosillent un petit peu. Qui nous montre qu’ils ont un peu de coffre là-dedans».

Dans le Nord, «on est trop ben!»

Après près d’un demi-siècle de carrière, le secret de la longévité selon la chanteuse — qui fait aujourd’hui partie des monuments de la musique québécoise — se trouve dans l’endurance, la persévérance et le repos.

Vivant maintenant entourée de forêts au sommet d’une montagne de Saint-Sauveur dans les Laurentides, c’est dans le nord que Marjolène Morin y trouve cette tranquillité nécessaire aux artistes, a-t-elle confié.

Celle qui se lève chaque matin à 5 h — à l’image de son papa, qui était aussi un matinal — sera d’ailleurs de passage lundi à «La belle tournée» pour le spécial Laurentides, pour en parler.

«Le matin, la tête est libre. Il n’y a pas de souci. On est bien. On fait ce qu’on veut faire», a raconté l’amatrice de jardinage qu’on peut souvent apercevoir les deux mains dans ses plates-bandes et ses fleurs, en train d’améliorer son parterre et de «mettre ça beau et propre».

L’épisode de «La belle tournée» sur les Laurentides sera diffusé ce lundi à TVA, à compter de 20 h, tandis que «La Voix» sera de retour en janvier, avec Charles Lafortune à l’animation.