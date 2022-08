MLB: un autre coup sûr pour Charles Leblanc

Le Québécois Charles Leblanc a réussi à frapper un coup sûr à son troisième match dans les majeures, ce qui n’a pas empêché son équipe, les Marlins, de baisser pavillon 3 à 1 contre les Reds de Cincinnati, lundi soir, à Miami.

Enfant, le Lavallois a sûrement rêvé de se présenter au bâton en fin de match pour donner la victoire à son équipe dans les ligues majeures. C’est exactement ce qui s’est produit lundi soir.

Il a eu une occasion en or, en fin de 9e manche, de faire gagner les Marlins en se présentant à la plaque avec deux coureurs sur les sentiers alors que son équipe tirait de l’arrière par deux points.

Les caméras du télédiffuseur des Marlins étaient d’ailleurs souvent rivées vers les membres de sa famille dans les estrades, eux qui peinaient, de façon sympathique, à cacher leur stress.

Après avoir vu l’excellent Hunter Strickland lui servir deux prises, Leblanc a fait durer le suspense en refusant de s’aventurer sur deux balles hors de la zone des prises.

Il a finalement frappé un roulant au troisième-but Brandon Drury, qui a décidé de remettre au 2e but pour terminer le match.

Mais Drury avait oublié que les Marlins avaient inséré Billy Hamilton comme coureur suppléant.

Il a donc battu le relais et Leblanc a atteint le premier but.

Mission accomplie

C’était donc mission accomplie pour le Québécois qui a maintenu son équipe en vie, avant que son coéquipier Joey Wendle soit retiré après lui.

Au total, Leblanc, 26 ans, a frappé un simple en quatre apparitions à la plaque.

De leur côté, les Reds ont été propulsés par l’excellente tenue du partant Hunter Greene (4-12).

En six manches de boulot, il n’a permis qu’un seul coup sûr et il a passé huit rivaux dans la mitaine.

Il est ainsi devenu le premier joueur de première année de l’histoire moderne du baseball majeur à connaître trois rencontres où il lance au moins six manches, retire au moins huit adversaires sur des prises et n’accorde pas plus d’une frappe en lieu sûr.

Offensivement, les vainqueurs ont pris une avance de 2 à 0 grâce à un double d’Albert Almora fils au deuxième engagement. Jonathan India a produit l’autre réussite du club de l’Ohio avec un simple en septième.

Leblanc et les Marlins auront l’occasion de renouer avec la victoire mardi, lors du deuxième duel d’une série de trois contre les Reds de Cincinnati.

– Avec Jean-Nicolas Blanchet