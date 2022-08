Prenez-garde aux voleurs de catalyseurs

Des voleurs de catalyseurs sévissent actuellement en Mauricie. Le propriétaire d'un garage de Louiseville a révélé avoir été la cible de malfaiteurs, malgré la présence de caméras de surveillance.

Chez Remorquage Ferron, deux catalyseurs ont été volés sous une camionnette qui se trouvait dans le stationnement. Le propriétaire, Sylvain Ferron, a décidé de publier les images captées par sa caméra sur les réseaux sociaux pour épingler les coupables.

Une bien mauvaise surprise pour le garagiste, qui a transmis les images à la Sureté du Québec. L'enquête se poursuit dans le dossier.

Du travail

Après les nombreux vols reportés partout en province, un garagiste de Trois-Rivières n'est pas trop étonné par la nouvelle. Si plus de vols ont été commis l'an dernier, il s'attend à recevoir d'autres appels pour remplacer des catalyseurs volés.

«L'année passée, c'était assez régulier. C'était quasiment un tous les mois et demi, a assuré un mécanicien chez Garage Veillette.

Pour prévenir les incidents du genre, mais surtout les vols de véhicules, des concessionnaires ont déjà mis en place des mesures de sécurité. «On a un gardien de nuit qui veille au bon grain», a expliqué le directeur des communications chez le Prix du gros à Trois-Rivières.

Surtout les VUS

Certains véhicules sont plus prisés que d'autres par les voleurs. «Tout ce qui est VUS ou "truck". Ce qui arrive, c'est que les véhicules sont plus hauts. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de le lever avec aucun outil, ils vont juste se coucher en dessous et le couper», a fait voir l'un des employés aux pièces chez Kia Trois-Rivières, Marc-André Magnan.

La facture peut s'élever à plusieurs milliers de dollars pour les propriétaires victimes de vol. C'est le cas de M. Ferron, qui a dû débourser plus de 8000 $ pour remplacer les pièces volées. Dans sa situation à lui, il devait payer au moins le double, puisqu'il avait deux catalyseurs sous son véhicule. Le coût des réparations augmente aussi à cause des autres pièces souvent endommagées par les voleurs au moment du méfait.

Même les plus bricoleurs qui ont installé une plaque d'acier pour protéger leur catalyseur ne sont pas nécessairement à l'abri, ajoute M. Veillette. Il est tout aussi possible pour les voleurs de couper d'un côté de l'autre de la plaque pour tirer le catalyseur par l'arrière du véhicule.

Selon le modèle et les pièces à remplacer, il faudra parfois patienter jusqu'à plusieurs mois avant de pouvoir utiliser sa voiture à nouveau.