Près de 60 % des Québécois ne croient pas aux avis en ligne

Plus de 58 % des Québécois pensent qu’au moins la moitié des avis publiés sur le site Web d’une entreprise sont factices, selon un sondage publié lundi.

Si les avis en ligne sur des produits ou des services sont plébiscités par les consommateurs québécois, tous ne croient pas en leur fiabilité, selon un sondage réalisé par la plateforme en ligne de comparaison de logiciels Capterra.

Pour juger de leur pertinence, 36 % des Québécois interrogés estiment que les avis doivent dater d’un à trois mois maximum et 16 % disent que les avis ne doivent pas remonter à plus d’un an.

Le système d’évaluations avec des étoiles ne suffit pas non plus à les convaincre. Près de trois personnes interrogées sur quatre (73 %) préfèrent un produit moins bien noté, mais ayant plus d’évaluations.

Au total, 62 % des répondants disent vouloir lire des expériences personnelles concernant le produit/service qu’ils envisagent d’acheter.

Les consommateurs québécois sont aussi, selon ce sondage, plus susceptible d’être influencé par les avis publiés sur l’électronique, les voyages et les chambres d’hôtel pour 51 % d’entre eux, les services professionnels pour 45 %, les appareils et les meubles pour 39 % et les logiciels pour 34 %.

Un retour sollicité

Parmi les Québécois qui rédigent eux-mêmes des avis, 70 % d’entre eux aimeraient par ailleurs recevoir une réponse de la part de l’entreprise, notamment une salutation personnelle, et des excuses ou des explications en cas d’avis négatif.

Capterra suggère que pour tirer parti des avis, les PME devraient en solliciter et en collecter beaucoup, car les avis récents et nombreux inspirent confiance aux clients. Ces avis devraient aussi inclure les évaluations du produit, les commentaires et les avis positifs et négatifs pour donner aux clients une vue d’ensemble pertinente.

Plus de 600 consommateurs au Canada, dont 146 Québécois, et qui ont déjà lu un avis avant d’acheter quelque chose, ont été interrogés pour ce sondage.