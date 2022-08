Tyson Philpot devenu indispensable aux Alouettes

En seulement sept parties dans la Ligue canadienne de football, Tyson Philpot a déjà fait son nid chez les Alouettes de Montréal.

Le receveur de passes de 22 ans n’a pas encore fait sa place comme régulier en offensive, mais il est l’un des rouages importants des unités spéciales.

«Il est toujours exceptionnel quand il est sur le terrain. C’est la même chose quand il touche le ballon. Ça crée toutefois tout un problème pour moi», a affirmé Byron Archambault.

Le problème, c’est que le coordonnateur des unités spéciales des Alouettes doit trouver un remplaçant à l’excellent Chandler Worthy. Ce dernier ratera le rendez-vous de jeudi contre les Blue Bombers de Winnipeg. La logique voudrait que Philpot prenne la responsabilité de retourner les bottés, ce qu’il a très bien fait quand le numéro 30 est tombé au combat à Hamilton la semaine dernière.

«Quand c’est lui qui retourne le ballon, je le perds comme bloqueur, a soulevé Archambault. Il est fantastique dans ce rôle depuis le début de la saison. Il s’occupe des gars les plus dangereux de l’autre côté et je n’ai donc pas besoin de mettre deux de mes joueurs pour couvrir le gars le plus rapide chez l'adversaire. C'est un gros avantage.»

Le petit Warren Newman devrait donc être promu de l’équipe d’entraînement et être le principal retourneur des «Als» face aux doubles champions en titre de la coupe Grey.

Une première

Pour revenir à Philpot, le natif de la Colombie-Britannique y est allé d’une révélation surprenante après l’entraînement de lundi.

«Je n’ai jamais vraiment joué sur les unités spéciales avant», a-t-il indiqué.

«J’ai fait quelques retours de botté à l’université, mais je n’avais jamais bloqué sur les unités spéciales avant d’être un membre des Alouettes.»

Voilà une preuve indéniable des qualités athlétiques du jeune homme, qui impressionne aussi le directeur général et entraîneur-chef par intérim Danny Maciocia.

«Il faut féliciter nos dépisteurs. Quand on regarde les joueurs qui ont été sélectionnés lors de la première ronde du dernier repêchage, on constate qu’il est l’un de ceux qui a eu le plus gros impact sur son équipe», a-t-il dit à propos de l'athlète repêché avec le neuvième choix au total de l’encan 2022.

Plus de responsabilités

Maciocia a aussi révélé que Philpot allait voir de plus en plus d’action avec l’unité offensive, ce qui fait bien plaisir au produit des Dinos de Calgary.

«J’ai été repêché en tant que receveur de passes. Je veux m’établir à cette position et aider l’équipe à gagner. C’est gratifiant de voir que je suis de plus en plus sollicité en attaque», a exprimé celui qui a attrapé cinq des sept passes envoyées dans sa direction pour 99 verges et un touché jusqu’à maintenant.

Philpot ne doit cependant pas s’attendre à quitter les unités spéciales de sitôt, foi de Byron Archambault.

«Je vais me battre pour le garder sur au moins une ou deux des unités spéciales pour le plus longtemps possible», a déclaré le coordonnateur avec conviction.