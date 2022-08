20 produits incontournables pour la rentrée scolaire 2022

Soyez prêt pour la rentrée avec cette liste de fourniture scolaire de chez Amazon! Découvrez tout ce dont vous avez besoin sur Amazon.ca et le recevoir directement chez vous!

Voici plusieurs articles scolaires disponibles sur Amazon :

1. Sony WH-CH510 Casque supra-auriculaire sans fil Noir

Ces écouteurs sans fil disposent d'une technologie sans fil Bluetooth en associant votre smartphone ou tablette.

Disponible à 99,99$

2. Planning hebdomadaire et mensuel

Planificateur daté de 17 mois (août 2022 à décembre 2023)

Disponible à 30,79$

3. Five Star Classeur à fermeture éclair de 7,6 cm avec poignée,

Classeur à fermeture éclair de 3 po

Poignée rivetée robuste pour le transport

Poche de rangement intérieure en maille avec fermeture éclair

Disponible à 21,30$

4. Lot de 4 classeurs durables

Ensemble de classeurs lumineux et tendance de 5,1 cm.

Chaque classeur à 3 anneaux de 5,1 cm et d'un revêtement transparent avec une finition anti-éblouissement.

Disponible à 46,95$

5. ASUS VivoBook, Ordinateur portable mince et léger, écran HD 15,6"

Écran HD NanoEdge de 15,6 pouces avec un superbe rapport écran/corps de 83 %.

Puissant processeur Intel Pentium Silver N5030 1,1 GHz (cache de 4 m, jusqu'à 3,1 GHz, 4 cœurs) et caméra Intel UHD Graphics 605.VGA.

Le Wi-Fi 5 ultra-rapide (802.11ac) vous permet de rester connecté par toute congestion ou interférence | Clavier ergonomique avec capteur d'empreintes digitales.

Disponible à 377,33$

6. HP OfficeJet 8015e Imprimante couleur sans fil tout-en-un pour bureau à domicile

Idéal pour les bureaux à domicile. Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle tels que des formulaires, des rapports, des brochures et des présentations

Principales caractéristiques : impression couleur rapide, copie, scan et fax, impression recto-verso, impression mobile et sans fil, et chargeur automatique de documents.

Disponible à 209,99$

7. BIC Crayon Xtra Sparkle

La pointe fine de 0,5 mm offre des lignes précises et nettes.

Disponible à 6,94$

8. Stylo à bille Round Stic, encre noire, pointe moyenne, 1,0 mm, 60 par boîte

Le stylo dispose d’un capuchon givré coloré et un corps translucide pour une réserve d’encre visible. Le stylo est doté d’un corps rond léger et flexible pour votre confort d’écriture.

Disponible à 9,47$

9. Grande trousse à crayons à 3 compartiments

Trousse de grande capacité : la taille de cette trousse est de 21 x 5 x 9 cm, avec un grand espace de rangement, et peut contenir jusqu'à 40 crayons et autres petits objets. Il peut accueillir une règle de 20 cm, idéal pour ranger des articles personnels et des articles de papeterie.

Disponible à 19,98$

10. Lot de 4 cahiers d'exercices cousus, 3 trous, 40 pages, couvertures de couleurs assorties

Cahier ligné 7 mm, 3 trous perforés, 40 pages (20 feuilles), Idéal pour la maison et l'école, lot de 4 cahiers d'exercices.

Disponible à 5,48$

11. Lot de 150 feuilles de rechange recyclées

Feuille de rechange recyclée. Perforée à 3 trous, lignée pour le collège. S'adapte aux classeurs standard à 3 anneaux. Blanc, 150 feuilles, 30 % de déchets post-consommation recyclés.

Disponible à 5,69$

12. 4 surligneurs de Sharpie

Comprend une encre anti-bavure spécialement formulée pour ne pas laisser de traces lors de la mise en évidence sur de nombreuses encres de stylo et de marqueur.

Disponible à 2,49$

13. The North Face Heritage Daypack Sac à dos

Confortable à porter. Ce sac à dos quotidien est équipé d'un panneau arrière rembourré et de bretelles rembourrées pour plus de soutien. En outre, une sangle supérieure doublée en toile le rend facile à saisir et à partir rapidement lorsque l'aventure appelle.

Disponible à 94,95$



14. Under Armour Sac à dos Hustle 3.0 unisexe

95 % polyester, 5 % élasthanne.

Disponible à 65$

15. Surligneur, couleurs pastel, pointe biseautée, couleurs assorties, à base d'eau, séchage rapide (6 couleurs macarons)

Disponible à 10,99$

16. Post-It Lot de 6 blocs de notes super adhésives

Aqua Splash, Citron vert acide, Rose tropical, Sunnyside, Goyave et Iris Infusion Post-it Super Sticky Notes 7,6 cm x 7,6 cm. Doublé.

Disponible à 8,82$

17. Cahier à spirale

1 carnet de notes avec couverture en papier cartonné durable

Disponible à 2,16$

18. Oxford Lot de 6 cahiers à spirales,

Ensemble de carnets pratiques et mignons ; 3 trous perforés et lignés ; 70 feuilles ; lot de 6

Disponible à 12,10$

19. Dossier extensible avec 5 poches, organiseur de papier en accordéon

La housse extérieure est imperméable, ce qui pourrait protéger les articles intérieurs.

Boucle magnétique : il est plus pratique de fermer le dossier que la fermeture à pression ordinaire.

Disponible à 13,99$

20. Apple AirPods avec étui de recharge

Coupe universelle confortable toute la journée.

S'allume automatiquement, se connecte automatiquement.

Configuration facile pour tous vos appareils Apple.

Disponible à 168$