FORTIN, Cécile



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 29 juillet 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Cécile Fortin, fille de feu dame Ludivine Pelletier et de feu monsieur Irénée Fortin. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rachelle (feu Achille St-Pierre), feu Wellie (feu Anne-Marie St-Pierre), feu Roméo (Marie-Paule Héon), Georgette (feu Roger St-Pierre), feu Gilberte, Ludovic (Marguerite Gamache), Benoit, Clément, Céline, Francine (Régis Migneault), Clermont (Gaétane Brochu), Micheline (Jean-Claude Caron). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la résidence Les Quartiers A inc de L'Islet ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Case postale 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi jour des funérailles à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Aubert.