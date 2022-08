VÉZINA, Jeannine Thibodeau



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 25 juillet 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannine Thibodeau, épouse de feu monsieur Robert Vézina. Elle était la fille de feu dame Florida Rodrigue et de feu monsieur Jean Thibodeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lisette (Gilbert Bonsaint), Roger (Diane Robitaille), Jean (Nathalie Beaudoin), Robert et Martin (Claudine Russel); ses petits-enfants : Caroline, Nicolas (Isabelle Boulanger), Marie-Pier (Samuel Lavoie), François, Émilie (Anthony Fartaria), Stéphanie (Philippe Marquis), Alexandre Harvey, William Harvey, Diane (Vincent Bernier), Roxanne (Simplice Bayizere), Vicky (Julien Auprix), Valérie (Éric Jobidon) et Jean Félix; ses arrière-petits-enfants : Gabriel, James, Yasmina et Mylan; son frère Jean-Marie (Jeannette Fontaine) et sa sœur Hélène (feu Lucien Moisan), ainsi que de nombreux membres de la famille Thibodeau et Vézina, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son mari, ses frères et ses sœurs qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 434 Saint-Catherine St W #500, Montreal, Quebec H3G 1R4, Tél. : (514) 871-1551