Apprécier un match sans but

Pour la plupart, les nouveaux amateurs de soccer aiment voir des buts dans un match pour que ce dernier soit intéressant. Mais pour quelqu’un de ma génération, un bon duel sans but est toujours apprécié, pourvu que la performance des deux équipes soit au niveau attendu.

Et c’est exactement ce à quoi on a eu droit, samedi, lors de l’affrontement entre le CF Montréal et le New York City FC, qui s’est terminé par le pointage de 0 à 0.

La rencontre entre ces deux formations a été parmi les meilleures que j’ai vues cette saison. Le CF Montréal a disputé un superbe match complet. Tous les joueurs avaient de l’énergie, étaient intenses et très impliqués dans le jeu. Et ce commentaire vaut également pour le New York City FC. L’animation offensive et le travail défensif étaient bien présents des deux côtés.

Manque de finition

Évidemment, la seule chose qui a manqué, et c’est l’objectif numéro un dans un match de soccer, aura été un but. Du côté du CF Montréal, la finition a quelque peu fait défaut de temps en temps. Lassi Lappalainen, Romell Quioto et même Djordje Mihailovic ont tous eu des opportunités de mettre le ballon dans le filet.

Mais des difficultés avec la première touche de ballon auront été l’élément qui fait que le pointage est resté vierge. L’exécution dans la boîte du gardien adverse était un peu lente et cela donnait du temps aux défenseurs du NYCFC pour bloquer les tirs du CF MTL.

Une autre chose que j’ai appréciée a été l’engagement des deux formations en défensive, ce qui est quelque chose de plutôt rare. Autant le CF Montréal que le New York City FC étaient bien organisés défensivement avec une bonne anticipation et une bonne concentration. Et ça, de la MLS, c’est quelque chose que je dis rarement.

Tactiquement, les intentions des deux équipes étaient claires. New York a reculé son bloc défensif et avait en arrière de la tête de contre-attaquer tandis que Montréal a effectué un bon pressing, et, souvent, il a réussi à gagner des ballons aux bons endroits, donnant des opportunités d’effectuer des jeux vers l’avant.

Les joueurs que l’on a moins vus ont été Mihailovic, qui n’a pas influencé le match autant qu’il le peut, et Victor Wanyama, qui a plutôt cédé sa place de patron au milieu de terrain à Samuel Piette.

Mason Toye, également, aurait pu en donner plus, malgré la grande chance de marquer qu’il a eue. Ces trois joueurs n’ont pas mal fait, mais ils n’ont pas participé autant que les autres.

Voilà pourquoi j’ai vraiment apprécié ce match, même s’il n’y a pas eu de gagnant. S’il avait dû y en avoir un, j’aurais donné l’avantage au CF Montréal.

Un départ prématuré

Si on met de côté le sport, qui est là pour le plaisir et le divertissement, les dernières journées ont été plutôt difficiles. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que le sport.

Le Québec et le Canada ont perdu un peu de passion avec le départ prématuré de Jason Di Tullio, qui était vraiment une bonne personne et qui a beaucoup aidé le soccer. On a vu dans les visages des joueurs avant le match que le moment était difficile à gérer, et ce, même s’ils avaient un duel à disputer.

Malheureusement, Jason a été malchanceux dans sa carrière de joueur, qu’il a dû arrêter plus tôt que prévu en raison de blessures. Il n’a jamais pu aller au bout de son potentiel et avait beaucoup d’habiletés comme joueur.

Malgré tout, cette passion, qui va tant nous manquer, va maintenant être mise à profit dans l’équipe du paradis. Jason va jouer et être l’entraîneur de l’équipe de Dieu.