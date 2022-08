Chaleur, humidité et instabilité pour débuter le mois d'août

La première semaine du mois d’août s’annonce chaude, humide et instable au Québec, tandis que des averses et des risques d’orages sont à prévoir sur la plupart des secteurs de la province.

• À lire aussi: Votre voiture a plus de chances de s'enflammer à cause de la chaleur

La chaleur ressentie au début de la semaine devrait se poursuivre sur l’ensemble de la province où les températures ressenties frôleront les 30 ou les dépasseront. La crème solaire sera encore de mise, au moins mardi et mercredi, en raison d’un indice UV élevé et très élevé pour certains secteurs.

À Montréal, la journée de mardi sera généralement nuageuse, avec 60 % de probabilité d’averses et risque d’orage. Environnement Canada prévoit des températures allant jusqu’à 26 °C avec un humidex de 34. La situation sera similaire à Québec avec des averses et un risque d’orage au cours de la journée, il fera maximum 23 °C et un humidex de 30.

Mercredi, le soleil sera de retour à Montréal et à Québec tandis que le mercure affichera 26 °C et un humidex de 32, ainsi que 25 °C et un humidex de 29, respectivement.

L’indice UV pour cette journée a été qualifié de «très élevé» par l’agence fédérale alors qu’il devrait atteindre 9 pour Montréal et 8 pour Québec.