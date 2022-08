Photo courtoisie

Le président de la République française vient d’attribuer au coprésident de la Commission de la mémoire franco-québécoise, Denis Racine (photo), le grade de chevalier de l’ordre national du Mérite pour souligner son engagement en faveur du renforcement des relations entre la France et le Québec, plus particulièrement au sein de la Commission de la mémoire franco-québécoise et de l’Association Québec-France. L’ordre national du Mérite a été créé par le président Charles de Gaulle le 3 décembre 1963. Il récompense les « mérites distingués », militaires ou civils, rendus à la nation française. Il a pour vocation d’honorer notamment la participation au rayonnement de la France. Comme le veut la tradition, la prise de rang aura lieu ultérieurement et M. Racine se verra remettre l’insigne de l’étoile en argent à six branches doubles, émaillées de bleu. Bravo pour cette marque prestigieuse de reconnaissance !

Une première au Québec

La Fondation le Rayon d’Espoir de la MRC de Bellechasse vient de faire l’acquisition d’un vélo Triobike Taxi, afin d’offrir des balades à vélo électrique aux résidents des CHSLD de Bellechasse ainsi qu’à ceux du CHSLD privé conventionné de Saint-Michel-de-Bellechasse. Cette initiative totalement novatrice, une première au Québec, est d’abord née d’une idée de la compagnie VéloPoP ! de Saint-Michel-de-Bellechasse et de sa propriétaire, Dany Gagnon, qui souhaitait ajouter ce type de véhicule à sa flotte de vélos électriques et en faire bénéficier les résidents des CHSLD situés à proximité de son commerce. Cette acquisition, d’une valeur de 16 650 $, a été possible grâce à la Fondation et à une aide financière de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, et du programme de soutien à l’action bénévole. Sur la photo, Denis Forgues, président de la Fondation, et Dany Gagnon, propriétaire de VéloPoP !, en compagnie des passagères Jeannine Leclerc et Louise Paré.

Festival Lorettain

Instauré à L’Ancienne-Lorette en 2006 et s’inscrivant dans la mission et les valeurs de la Ville, qui priorisent un milieu de vie sain, dynamique et où il fait bon vivre, le Festival Lorettain a rapidement accru sa popularité, sa portée, son ampleur et sa notoriété, notamment grâce à la qualité de sa programmation et de son organisation. La présentation 2022 se tiendra le samedi 13 août pour une journée d’activités complètement gratuites sur le site des loisirs, à L’Ancienne-Lorette. Sylvain Cossette chantera à 20 h 30 sur la scène principale, précédé de la chanteuse Alicia Deschênes. Plus tôt dans la journée, Paul Daraîche sera la vedette du spectacle de 16 h, avant de céder la scène, à 19 h, aux jeunes chanteurs lorettains pour la grande finale du concours « Lorettain en voix », de retour après quelques années de pause. La journée se terminera à 22 h par des feux d’artifice suivis d’une prestation de Miss DJ Licious à 22 h 30. Tous les détails de la programmation sont disponibles au https://lancienne-lorette.org/ma-ville/festival-lorettain/.

En souvenir

Le 2 août 1/937. Début d'une grève du textile au Québec, qui touchera 9000 travailleurs. Les revendications sont : une augmentation salariale, la diminution des heures de travail (de 60 à 50 heures) et la reconnaissance du syndicat.

Anniversaires

Pierre Martin (photo), copropriétaire du Groupe Martin (Restaurants St-Hubert) ...Evander Kane, attaquant des Oilers d’Edmonton (LNH), 31 ans...Marjo, chanteuse québécoise, 69 ans...Bob Rae, homme politique canadien, 21e premier ministre de l’Ontario (1990-1995), 74 ans...Martin Peltier, chanteur québécois, 74 ans...Julie Arel, chanteuse québécoise, 75 ans...Daniel Deshaime, chanteur et auteur-compositeur québécois, 76 ans.

Disparus

Le 02 août 1992 : Michel Berger (photo), 44 ans, compositeur français. Sa rencontre avec Luc Plamondon créera une collaboration magique, notamment avec Starmania en 1978... 2020 : Jean-Claude Picard, 71 ans, ex-journaliste et courriériste parlementaire, sous-ministre au Ministère des Communications du Québec, chef de cabinet au Ministère de la Culture du Québec, professeur en communications à l'Université Laval et auteur de la biographie de Camille Laurin... 2017 : Judith Jones, 93 ans, éditrice qui a fait découvrir Anne Frank aux américains... 2016 : Claude Simard, 77 ans, ancien député de Richelieu et ministre libéral (1970-76) ... 2012 : Gilbert Prouteau, 95 ans, ancien athlète, écrivain et cinéaste français... 2011 : Jeanne Landry, 89 ans, pianiste et compositrice québécoise... 1979 : Thurman Munson, 32 ans, receveur des Yankees de New York... 1922 : Alexander Graham Bell, 75 ans, inventeur du téléphone... 1921 : Enrico Caruso, 48 ans, le plus célèbre ténor de son temps.