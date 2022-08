Grave crise causée par un héritage

Jamais je n’aurais cru que le vieux proverbe « L’argent ne fait pas le bonheur ! » puisse s’avérer aussi vrai. En voici la preuve. Je suis en couple depuis dix ans, et tout allait relativement bien : on a tous deux des emplois satisfaisants, on élève un petit garçon de sept ans qui fait notre bonheur et on a eu la chance d’acheter notre maison à une époque où les prix étaient encore abordables. Mais voilà que l’héritage que j’ai reçu de ma marraine à son décès a créé des tensions aussi incroyables qu’absurdes dans mon couple.

Mon mari m’a à peine laissé le temps de faire mon deuil de celle qui m’avait pratiquement élevée, vu les ennuis de santé de ma mère, avant de se mettre à me demander ce que nous allions faire de cet argent tombé du ciel, puis de solliciter une somme pour changer d’auto, me présenter des chalets à vendre, et se mettre à planifier nos futurs voyages autour du monde.

Tout ça jusqu’au soir où je me suis fâchée en lui demandant de me sacrer patience avec cet héritage qui était à moi toute seule, et que je déciderais seule comment et quand je voudrais le dépenser. Ce à quoi j’ai ajouté que ma préoccupation première était de m’assurer que ce soit notre fils davantage que lui qui en profite. J’étais alors exaspérée, et il se peut que mes mots aient dépassé ma pensée. Mais c’était dit !

Ça l’a mis dans une colère noire. Il a claqué la porte en me disant qu’il s’en allait se saouler la gueule avec je ne sais pas trop qui, et il n’est pas rentré de la nuit. Le lendemain soir, il est revenu à l’heure habituelle, mais sans dire un mot, et avec la baboune. Il n’a pas desserré les dents du souper. Depuis, on vit comme des étrangers, et je ne sais plus quoi faire pour le faire réagir. Comment ramener la paix avant que mon mariage ne se disloque complètement ?

Encore amoureuse malgré tout

Il faut vous résigner à reparler clairement avec lui de cette affaire d’héritage pour clarifier votre pensée. Ce n’est qu’à ce prix que vous avez des chances de rétablir la paix. Que vous ayez dépassé ou pas votre pensée, il faut jouer cartes sur table avec lui pour voir comment vous allez composer ensemble avec ce nouvel élément qui a chamboulé votre équilibre familial. C’est un fait qu’un héritage appartient à l’unique héritier et n’a pas à être inclus dans le patrimoine familial. C’est au prix d’une clarté limpide avec lui sur vos visées face à cet argent que vous verrez dans quelle mesure son désir d’accepter vos volontés est présent ou pas.