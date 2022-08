Kevin Lowe à la retraite

Le Québécois Kevin Lowe a annoncé sa retraite, mardi, quittant ses fonctions de vice-président et gouverneur adjoint des Oilers d’Edmonton.

Lowe, qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2020, poursuivra son association de longue date avec les Oilers à titre d’ambassadeur.

«Kevin Lowe fait partie intégrante des Oilers d'Edmonton depuis plus de 40 ans et continuera d'être lié à l'organisation en tant qu'ambassadeur des Oilers», a déclaré le président des Oilers d'Edmonton, Bob Nicholson, dans un communiqué.

«Très peu de gens ont eu l'impact que Kevin a eu, à la fois sur la glace et hors de la glace, a-t-il poursuivi. Il incarne le leadership et a tant fait pour aider à connecter l'organisation et nos partisans tout en soutenant tant de causes valables dans notre communauté. C'est un coéquipier, un leader et ami de tant de membres de l'organisation, et nous le félicitons pour sa carrière incroyable.»

Lowe a remporté six coupes Stanley comme joueur, dont cinq avec les Oilers. L’ancien défenseur, aujourd’hui âgé de 63 ans, a totalisé 84 buts et 432 points en 1254 rencontres avec les Oilers et les Rangers de New York.

L’homme originaire de Lachute a également été directeur général des Oilers de 2000 à 2008, et entraîneur-chef de cette formation lors de la campagne 1999-2000.

Premier choix de repêchage de l'histoire de l'équipe albertaine, Lowe a par ailleurs vu son numéro, le 4, être hissé dans les hauteurs du Rogers Place en novembre dernier.