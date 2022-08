Klondike budgétaire pour Trudeau et Freeland

Tout un revirement budgétaire !

Le gouvernement de Justin Trudeau vient de boucler les deux premiers mois de l’actuel exercice financier 2022-23, soit les mois d’avril et mai, avec un impressionnant surplus budgétaire de 7 milliards de dollars.

Je vous rappelle que lors des deux précédentes années, lesquelles ont été lourdement frappées par la pandémie de COVID-19, le portrait budgétaire des mois d’avril et mai présentait des déficits catastrophiques. On a eu droit à un trou de 21 milliards de dollars en avril-mai 2021 et un cratère de 85 milliards de dollars en avril-mai 2020.

Mais cette année, ça sent le Klondike !

Je suis persuadé que Justin Trudeau et sa ministre des Finances Chrystia Freeland n’en croient pas leurs yeux de se retrouver avec un surplus si remarquablement élevé.

Mieux que sous Harper

C’est d’ailleurs la première fois depuis 2018 que le gouvernement Trudeau présente un surplus budgétaire lors des deux premiers mois d’un exercice financier.

Qui plus est, le tandem Trudeau-Freeland a même réussi à surpasser, et de loin, le surplus budgétaire d’avril et mai 2015 qu’avait réalisé l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper, avec Joe Oliver comme ministre des Finances.

Parenthèse : il faut croire que les électeurs, à l’époque, se fichaient royalement de cette bonne performance budgétaire du gouvernement Harper puisque celui-ci a subi la défaite aux mains de Justin Trudeau en novembre 2015.

Hausse de revenus

Après deux années de guerre « financière » contre la pandémie de COVID-19, il est « normal » que le gouvernement fédéral réussisse à redresser les finances publiques en ce début de nouvel exercice financier.

Mais de là à réaliser un spectaculaire surplus de 7 milliards de dollars lors des mois d’avril et mai derniers, il y a toute une « montagne » qui a été franchie.

Au chapitre des revenus, la solide reprise économique au pays a permis au gouvernement Trudeau d’encaisser en avril-mai des recettes de quelque 12,1 milliards de dollars de plus que lors d’avril-mai 2021. Cela représente une croissance des revenus de l’ordre de 20,3 %.

Où ont été enregistrées les plus fortes augmentations de revenus, en pourcentage de croissance ?

Impôts sur le revenu des sociétés : + 47,2 %

Taxe sur les produits et services (TPS) : + 29,4 %

Tarification de la pollution par le carbone : + 73,1 %

Baisse des dépenses

D’autre part, il allait de soi que le gouvernement fédéral allait réduire considérablement ses dépenses. Et c’est ce qui est arrivé.

Par rapport à avril-mai 2021, les charges fédérales ont baissé en avril-mai 2022 de 16 milliards de dollars.

Les principales réductions budgétaires sont les suivantes :

Prestations d’assurance-emploi : - 53 %

Soutien COVID aux travailleurs : - 96 %

Prestations pour enfants : - 13,7 %

Transferts aux provinces : - 14,8 %

Subvention salariale d’urgence : - 100 %

Gros Bond des FRais d’intérêt

La solide reprise économique a généré de l’inflation, à la suite de laquelle les taux d’intérêt ont fortement augmenté.

Comme la dette fédérale a explosé en raison des lourds déficits des deux précédents exercices financiers, soit de 314 milliards de dollars (2020-21) et de 96 milliards de dollars (2021-22), la hausse des taux a fait bondir les frais d’intérêt de la dette fédérale.

En seulement deux mois, les frais d’intérêt de la gigantesque dette fédérale ont explosé de 44,2 %, en hausse de 1,7 milliard de dollars.

Je vous rappelle que la dette fédérale s’élève actuellement à pas moins de 1244 milliards de dollars.

Les soldes budgétaires printaniers de l’État fédéral depuis 10 ans

Année Avril / Mai