Le retour des Contes pour tous marqué par le retour à la terre

Le tournage du tout nouveau volet des Contes pour tous, «Coco Ferme», se termine dans quelques heures en Estrie, et sur le plateau règne cet esprit de franche camaraderie et de colonie de vacances qui en a émané tout du long.

Le nouveau film des Productions La Fête, qui n’a bénéficié que d’une vingtaine de jours de tournages, est le premier – d’une série de trois – à être porté à l’écran depuis que la boîte de production, fondée par Roch Demers en 1980, est passée aux mains de Dominic James, qui scénarise et coproduit, avec Attraction et Québecor Contenu, le long-métrage. Ce dernier assure par ailleurs qu’il a été réalisé dans la pure tradition des Contes pour tous et qu’il va s’adresser à tout le monde et pas seulement à la jeunesse.

Étant lui-même entouré de cultivateurs et de maraîchers depuis son déménagement dans la municipalité estrienne de Frelighsburg en 2015, l’auteur a raconté en entrevue à l’Agence QMI, que l’inspiration de «Coco Ferme» lui est venue du mouvement de retour à la terre, de la révolution paysanne et de ces éleveurs qui ont à cœur le bien-être de leurs animaux.

En recevant l’invitation de participer au film, Benoît Brière a quant à lui eu bien peur de ne pas pouvoir y prendre part en raison de son horaire théâtral chargé – il lui reste environ 48 représentations de «Broue» d’ici la mi-décembre. Finalement, après avoir tergiversé et tassé ceci à gauche, tassé ceci à droite, les horaires ont fini par s’aligner. «Et par chance», s’est exclamé le comédien. En lisant le scénario, une fois le casse-tête complété, «il n’aurait pas fallu qu’on passe à côté de ça», a-t-il ajouté. «C’est un scénario magnifique de Dominic James, touchant, drôle et mon personnage, c’est un rôle en or», a-t-il ensuite souligné.

Avec quelques clins d’œil à «Tirelire, Combines et Cie», «Coco Ferme» raconte l’histoire de Max (Oscar Desgagnés), un jeune citadin qui, a son grand désarroi, doit déménager à la campagne. En voyant les poules dans la grange de son cousin Charles (Joey Bélanger), il décèle là une opportunité de se lancer en affaires. Les deux acolytes unissent leurs forces à celles d’Alice (Emma Bao Linh Tourné), qui est habile avec les réseaux sociaux, et se lancent dans la création d’une ferme de 500 poules pondeuses.

Hommage à André Melançon

Toujours une bière à la main, Raymond, dit Tite-bière, le personnage qu’incarne Benoît Brière – qui est d’ailleurs inspiré d’un véritable habitant de Frelighsburg, très près de Dominic James –, sera l’un des premiers, avec son vieux «truck» Ginette, à aider les enfants dans le démarrage de leur compagnie de poules heureuses. «Sa vie va complètement changer grâce à ces jeunes-là», a prévenu le comédien qui s’entend d’ailleurs très bien avec ses partenaires de jeu.

«Ce sont des jeunes excessivement allumés et gentils! J’ai ben du fun avec eux et, comme j’ai à peu près le même âge mental, je m’entends très bien avec mes amis», a rigolé le comédien d’expérience.

Ayant tout perdu à l’arrivée d’un géant de l’alimentation dans le village, Raymond, qui tenait boucherie jadis, voit en ces jeunes une lueur d’espoir. «Il y a des scènes magnifiquement émouvantes et il y a des scènes assez drôlettes. On se promène dans bien des registres et c’est vraiment un cadeau inouï pour moi», a-t-il ajouté, spécifiant que ce film était pour lui une occasion de rendre hommage au réalisateur André Melançon («La Guerre des tuques», «Bach et Bottine»), avec qui il a travaillé sur «Cher Olivier», à la fin des années 1990.

Des poules artistes

Pendant le tournage, jusqu’à 300 poules sont allées sur le plateau en même temps.

«C’était le fiasco total, mais les jeunes “trip” avec les poules. Il y a eu beaucoup de moments cocasses et ç’a créé une certaine magie à l’écran», a souligné Dominic James, alors que les poules caquetaient à l’autre bout du fil.

La sortie de «Coco Ferme», une réalisation de Sébastien Gagné, est prévue pour 2023.

Le mystère plane toujours quant à la chanson-thème

Rien de ce qui entoure la musique du film et sa chanson-thème n’a encore été dévoilé pour le moment, mais l’auteur a assuré, qu’à l’image des autres volets des Contes pour tous, elle allait occuper une place très importante.

Les créateurs ont d’ailleurs beaucoup d’idée quant aux artistes québécois qui pourraient et qu’ils souhaitent voir participer au projet, a fait savoir Dominic James.